Vikings, cosa è successo al corpo di Ragnar dopo la morte? Proviamo a fare chiarezza

In attesa della seconda parte di Vikings 6 un dubbio continua ad attanagliare le menti dei fan della serie: che fine ha fatto il corpo di Ragnar Lothbrok?

Sin dalla prima puntata Ragnar è stato il fulcro della serie e con gli altri Vichinghi, tra cui suo fratello Rollo e Floki il costruttore, ha compiuto scorribande in lungo e in largo in giro per l'Europa, inimicandosi gran parte dei regnanti. Lo show poi man mano si è spostato sui suoi figli ma, il personaggio più iconico di Kattegat, non è stato di certo dimenticato.

Tra i tanti nemici però, sollo uno è riuscito nell'intento di farlo fuori, ovvero re Aelle d Northumbria. Re Ecbert mandò Ragnar proprio da quest'ultimo, che dopo averlo picchiato e torturato, lo gettò in una fossa piena di serpenti, dove morì. La morte di Ragnar è stata veramente spettacolare, un uomo impavido che si trova a fare i conti con la propria esistenza, colui che si è sempre sentito al di sopra degli dei si trova in una situazione senza via di scampo. Per accedere al Valhalla era però necessario un vero e proprio funerale in stile vichingo, con navi e grandi donazioni, ed è sembrato molto strano ai fan della serie il fatto che a Ragnar non sia stato concesso.

I suoi eredi non hanno mai reclamato il corpo e giunti sul luogo della sua morte, non hanno trovato alcun resto. Alcuni ipotizzano che il suo corpo sia stato mangiato interamente dai serpenti e altri animali, e che i resti si siano semplicemente decomposti. Altri ipotizzano invece che i Sassoni abbiano nascosto il suo corpo, negandogli quindi una degna sepoltura.

In molti hanno sperato che la mancanza di un corpo, potesse significare un ritorno di Ragnar, interpretato da Travis Fimmel. Ma ciò è altamente improbabile. Potrebbe al massimo ritornare in qualche flashback. Intanto date un'occhiata alla nostra recensione della prima parte di Vikings 6.