Vikings: ecco cosa vedere in attesa del finale dello show

Sono ormai passati tre mesi dalla conclusione della prima parte di Vikings 6, mentre aspettiamo il finale della serie ideata da Michael Hirst, vi segnaliamo altri show incentrati sul mondo dei vichinghi.

Partiamo con "The Last Kingdom", opera disponibile nel catalogo di Netflix e incentrata sulla storia scritta da Bernard Cornwell. Le puntate che compongono le tre stagioni attualmente disponibili ci raccontano la vita di Uhtred di Bebbanburg, giovane ragazzo sassone cresciuto dai vichinghi, che sarà uno dei personaggi più importanti nelle vicende dell'Inghilterra dominata dai danesi. Le due opere sono molto vicine cronologicamente ed è infatti possibile trovare alcuni nomi di figure storiche in entrambe le serie.

Se siete alla ricerca di uno show più leggero, ma sempre incentrato sui vichinghi, vi consigliamo "Norsemen", disponibile sempre su Netflix, serie TV norvegese molto influenzata dalla comicità dei Monthy. Per ora è composta da sole due stagioni, ma una terza è attualmente in lavorazione, forte anche del successo riscosso in patria, dove è stata vita da oltre un milione di persone, e nel mercato internazionale.

Infine se cercate altre storie ambientate nel medioevo, vi segnaliamo anche "Knightfall", come Vikings prodotta da History Channel, ma incentrata sulle vicende di Landry de Lauzon, cavaliere templare alla ricerca del Santo Graal, che le sue ricerche hanno individuato in Francia.

Non sappiamo ancora quando vedremo la conclusione delle vicende dei protagonisti dello show, nel frattempo vi lasciamo con le nostre impressioni su Vikings 6, dopo la messa in onda della prima parte della stagione.