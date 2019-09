Vikings: il creatore della serie parla della stagione conclusiva

Come avete potuto leggere Vikings si concluderà con la sesta stagione. I fan potranno comunque contare su un ulteriore show che racconterà la storia successiva dei vichinghi, anche se per ora non è ancora stato confermato.

Invece ecco le parole del creatore della serie Michael Hirst sul finale in un'intervista concessa a Variey: "Ho sempre saputo dove volevo che lo show arrivasse e come farlo finire. Quello che volevo fare era scrivere la saga di Ragnar Lothbrok e dei suoi figli. Dopo sei stagioni e 89 episodi ho capito di avercela finalmente fatta. Abbiamo finito di girare l'ultimo episodio a novembre dello scorso anno e ho sentito di aver detto tutto quello che volevo su Ragnar e i figli. Ho raccontato la mia storia e sono molto grato a MGM e History per questa opportunità. Non penso di continuare oltre".

Non abbiamo ancora notizie riguardo la data di uscita della serie, ma sappiamo che la stagione sarà divisa in due parti e composta da 20 episodi, inoltre ci sarà il debutto alla regia di Katheryn Winnick, interprete della regina Lagertha. In molti comunque pensano che potremo vedere le puntate inedite a partire dal prossimo novembre, visto che le stagioni precedenti sono state rese disponibili durante gli ultimi mesi dell'anno. Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione della quinta stagione di Vikings.