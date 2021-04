Vikings doveva essere una miniserie: tutti i retroscena sulla produzione

La sesta stagione di Vikings ha portato a conclusione un'epopea leggendaria, e che ha cambiato di molto le prospettive del pubblico riguardo al genere historical drama, di cui lo show di Michael Hirst si è fatto portatore, portandolo verso vette mai raggiunte prima da produzioni simili. Oggi, vogliamo raccontarvi di un'incredibile curiosità.

Abbiamo visto insieme quante lingue morte abbia riportato in vita Vikings, ma l'argomento di cui vogliamo trattare è dei piani originali che aveva l'emittente per la creatura di Hirst.

Un concept molto diverso

All'epoca del lancio di Vikings, nell'ormai lontano 2013, i produttori non avevano ancora bene in mente il tipo di progetto che ne sarebbe nato successivamente, tanto è vero che lo show sui vichinghi era stato annunciato come una miniserie.

Una miniserie è un prodotto limitato, generalmente con un numero di episodi tra i tre e i dieci, e in effetti il primo arco narrativo di Vikings consta solamente di 9 puntate. Successivamente, e visto il successo probabilmente insperato avuto dalle avventure di Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) e di tutti gli altri protagonisti, History ha deciso di prolungare per una seconda stagione, più lunga, e anche per una terza.

Una seconda volta Vikings ha scampato la sua conclusione anticipata, in quanto un ulteriore piano - poi scartato - avrebbe visto la serie terminare con la sua quarta stagione. Per fortuna, il prodotto è stato rinnovato per un quinto e un sesto ciclo di episodi, che ci ha regalato il meglio che la scrittura di Hirst ha saputo offrirci. E noi non possiamo essere più contenti di così.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a Katheryn Winnick di Vikings e al suo talento nelle arti marziali.