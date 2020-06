Vikings: c'è una scena di sesso che non vedrete mai, ecco quale

Come in molte serie drammatiche di ambientazione storica, non è inconsueto di tanto in tanto vedere una scena di sesso in Vikings. Non tutte quelle ideate e scritte, però, finiscono poi sullo schermo, e a volte sono gli stessi protagonisti a convincere registi e produttori a eliminare alcune sequenze.

Ne ha parlato recentemente anche Amy Bailey, che nella serie interpreta la regina Kwenthrith, intervenuta sul canale YouTube Beauty is Eternal.

L'attrice ha raccontato che, nelle sue tre stagioni sul set di Viking, agli attori veniva spesso chiesto di fare cose anche "estreme", che talvolta preferivano non fare. "Ogni volta che c'era un nuovo episodio" ha raccontato, "guardavo tra le pagine del copione e pensavo: Oddio, cosa dovrò fare?". A questo proposito c'è di sicuro una scena che tornerà in mente ai fan, che anche Amy Bailey ricorda bene. "Una volta, nella terza stagione credo, ero nella caffetteria degli studios e il regista si è avvicinato e mi ha detto qualcosa tipo: In questo episodio devi fare pipì su Trevis. E io ho risposto: Ragazzi, non può essere. Mi stai prendendo in giro!"

Con Travis Fimmel, che interpreta Ragnar Lothbrok, l'attrice è riuscita però a evitare una scena di sesso. "In un certo senso li abbiamo convinti noi a eliminarla, perché pensavamo che sarebbe stato più interessante così. Inizialmente avevamo tutte queste scene di sesso ma pensavamo: Rendiamo il loro rapporto più misterioso, sarà più interessante. Perché anche se c'era un legame tra i due per il potere e le circostanze, non erano innamorati."

Secondo Amy Bailey, "Nessuno vuole fare scene di sesso. Ogni volta che ne tagliano una mi dico: Grazie a Dio! Nessun attore vuole farle, sono così imbarazzanti... ho dovuto fare molte altre cose, però."

Vikings si concluderà dopo la sesta stagione, di cui si attende la seconda parte. Nelle scorse settimane anche gli attori di Vikings hanno affrontato la quarantena.