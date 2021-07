Vikings, c'è una svista che riguarda il nome di Sigurd: l'avevate notata?

Che la serie di successo Vikings conti diversi errori non è un segreto. Abbiamo infatti rilevato ben ben 5 gravi falsi storici nel corso delle stagioni di Vikings. Oggi vi riveliamo un'altra svista che riguarderebbe il nome di Sigurd, il figlio di Ragnar.

Come sappiamo, nel corso della seconda stagione, viene profetizzato che il figlio di Ragnar e Aslaug sarebbe nato con l'immagine del serpente-drago Fafnir nel suo occhio, lo stesso che il padre di Aslaug, il cui nome era Sigurd, aveva ucciso. Dunque prima della partenza di Ragnar, il nome del bambino era stato deciso: si sarebbe chiamato come il nonno. Tuttavia, quando il bambino nasce, Aslaug chiede al marito "come vuoi chiamarlo?", come se la conversazione passata non fosse mai esistita, e così il piccolo prende il nome di "Sigurd Serpente nell'occhio".

Si tratta sicuramente di una svista di poco conto, ma che non può non saltare all'occhio dello spettatore. Soprattutto perché, come già detto, non sarebbe la prima. Diversi gli errori culturali, gravi soprattutto quando si parla di personaggi realmente esistiti. Anche Sigurd, infatti, sarebbe un personaggio storico reale, un valoroso guerriero vichingo nonchè Re di Danimarca. Si racconta che il suo segno nell'occhio, che rappresenta appunto un serpente, nella mitologia norrena fosse simbolo dell'Apocalisse. La sua esistenza fu molto movimentata, e la serie sembra aver fatto un lavoro discreto nel riportarla, ma c'è molto di più su di lui di quanto abbiamo visto. Siete curiosi di conoscere la vera storia di Sigurd? Scopritela insieme a noi!