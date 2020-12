Vikings, la parte finale della stagione 6 arriva oggi: dove guardarla e a che ora

Dopo gli auguri di Katheryn Winnick di Vikings ecco un'altra ottima notizia per i numerosi fan della celebre serie TV prodotta da History Channel: le puntate finali sono disponibili nel catalogo di Timvision.

A partire dalle 17 di oggi, mercoledì 30 dicembre, gli appassionati delle storie di vichinghi potranno finalmente vedere la conclusione delle vicende della famiglia di Ragnar Lothbrock. Nei mesi scorsi era stato confermato che la sesta stagione sarebbe stata quella conclusiva ma le venti puntate che la compongono sarebbero state divise in due parti. Adesso su Timvision sarà possibile vedere i dieci episodi rimanenti, che sono già disponibili sulla piattaforma streaming.

Scopriamo così che la prima puntata inedita si intitola "King of Kings" ed è stata scritta da Michael Hirst, creatore dello show e che ha già annunciato quali saranno i suoi prossimi progetti. Oltre a Katheryn Winnick, nel cast di Vikings troviamo Gustaf Skarsgard, Alexander Ludwig, Peter Franzen e molti altri, che hanno dato vita alla fortunata storia di Ragnar Lothbrock, Lagertha, Bjorn, Floki e i diversi personaggi conosciuti nel corso delle sei stagioni. In attesa di una nostra recensione, vi segnaliamo questa notizia che svela qualche dettaglio in più sulla vita del protagonista di Vikings interpretato dal celebre attore australiano Travis Fimmel.