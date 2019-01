Vikings finirà con la sesta stagione, History già al lavoro per il sequel

Deadline riporta che la sesta stagione di Vikings sarà anche la stagione conclusiva della serie. Il creatore dello show Michael Hirst e MGM Television stanno già pensando di estendere il franchise con una serie tutta nuova.

History sarebbe infatti già in trattative per una serie pronta a continuare la saga dei Vichinghi. Se il progetto, che al momento è ancora fermo alle fasi preliminari, andrà in porto, si unirà a Hirst anche lo sceneggiatore Jeb Stuart (Die Hard, Il Fuggitivo).

Al momento Vikings sta andando in onda con la quinta stagione, il cui episodio finale è previsto per il 30 gennaio. Gli autori hanno recentemente finito di girare anche la sesta e ultima stagione, che è attesa per quest'anno e probabilmente andrà in onda fino al 2020. Lo show si concluderà dopo un totale di 89 episodi.

Creato e supervisionato da Hirst, che ha scritto ogni singolo episodio della serie, Vikings negli anni è stato uno dei prodotti di punta per History. Dal suo debutto nel 2013 lo show è diventato un vero e proprio successo per il network, che con Vikings ha creato la sua prima serie dotata di sceneggiatura.

Tra i progetti futuri di History troviamo anche la serie drama Project Blue Book dal regista Robert Zemeckis e A+E Studios, la cui premiere è prevista per l'8 gennaio, mentre in primavera Knightfall tornerà per una seconda stagione.