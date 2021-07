Vikings, che fine ha fatto George Blagden? Ecco cosa fa ora l'attore di Athelstan

La serie di successo Vikings è finita con la sua sesta stagione lo scorso anno ed uno dei personaggi preferiti dai fan è stato sicuramente Athelstan interpretato da George Blagden, un ex monaco che a un certo punto diventa un vichingo.

Athelstan diventa uno dei personaggi principali e il più grande amico di Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel). Nella prima stagione, Ragnar rapisce Athelstan nel primo raid in Inghilterra a Lindisfarne. Athelstan implora Ragnar di risparmiargli la vita mentre attaccavano il monastero solo per dirgli da ubriaco la posizione delle altre città cristiane che avrebbe potuto razziare pochi istanti dopo.

Sebbene preso come schiavo, i due diventano subito amici e Athelstan diventa parte della famiglia, salvando persino la vita di Ragnar a un certo punto. Quando arriva a Kattegat, Athelstan crea subito un legame con i figli di Ragnar, Gyda e Bjorn, e divenne il genitore di cui avevano bisogno mentre il padre e la madre razziavano l'Inghilterra.

Athelstan insegna a Ragnar molte cose, inclusa la sua lingua e la sua religione. Il rapporto tra i due è uno dei più belli e complessi dell’intera serie targata History.



Nel corso degli anni, Athelstan diventa un vichingo e un alleato di Ragnar, si abitua alla sua nuova vita facendo propri i modi e la cultura vichinga. Tuttavia, si trova costantemente combattuto tra cristianesimo e paganesimo. È alle prese con la situazione da anni, ma nella terza stagione diventa di nuovo cristiano dopo aver creduto di aver ricevuto un segno.



Tuttavia, Floki (Gustaf Skarsgård), un amico di Ragnar che non si è mai fidato di Athelstan, lo uccide quando crede che era necessario farlo dopo aver avuto una visione.



La morte di Athelstan sconvolte duramente Ragnar, che non la supererà mai del tutto. Credeva che Athelstan fosse l'unica persona di cui poteva fidarsi, e una volta scomparso, tutto cambia per lui e piangerà la sua morte da allora in poi.

In termini di carattere, spirito e background storico, Athelstan porta una ricchezza e una profondità che raramente sono eguagliate da altri personaggi nello show. Ci sono numerosi personaggi memorabili certo, ma la maggior parte dei fan sarebbe d'accordo sul fatto che il monaco Athelstan può annoverarsi tra quelli più interessanti, nonostante non sia mai stato un vichingo.

Dal 2013 al 2015 Blagden ha quindi recitato in Vikings e successivamente ha ottenuto il ruolo di Luigi XIV in Versailles andata in onda per tre stagioni dal 2015 al 2018. I più attenti lo avranno riconosciuto nell’episodio quattro della quarta stagione di Black Mirror intitolato “Hang the DJ”.

Per quanto riguarda il grande schermo, Blagden può essere visto ne I Miserabili (2012), After the Dark (2013), Blight (2015), How You Look at Me (2019) e il più recente The Land of Dreams (2020).



Per gli amanti di Vikings, Blagden sarà sempre il timido monaco Athelstan, fedele compagno di avventure di Ragnar Lothbrok.



Vi lasciamo con la nostra recensione della sesta stagione di Vikings e i 5 falsi storici più gravi di Vikings.