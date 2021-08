Vikings, quanto ha incassato complessivamente la serie TV?

Quando si parla di una grande serie TV, sono sempre tutti molto interessati alle cifre. Numeri che possono riguardare il pubblico, il guadagno degli attori che fanno parte del progetto, il costo di ogni singolo episodio. Ma quando si tratta di una serie di successo come Vikings, la domanda che desta più curiosità è: quanto ha fatto incassare il prodotto?

E' una domanda a cui è molto complesso rispondere. Come sappiamo, infatti, intorno all'incasso di una serie ci sono tanti fattori, come il merchandising, gli eventi e tutto ciò che si lega ad essa. Ma proviamo a prendere in considerazione solo lo show.

Come sappiamo Vikings, la serie che parla del leggendario eroe vichingo Ragnar Lothbrock, ha avuto subito un grande successo presso il pubblico. Il primo episodio della prima stagione, infatti, ha avuto una media di 1.1 milioni di spettatori, e tutta la season 1 di circa 942.000. Numeri importantissimi, che nel tempo hanno toccato picchi di due milioni nella quarta stagione, per poi calare vertiginosamente.

Questo successo ha permesso di garantire agli attori stipendi faraonici, con Gustaf Skarsgård che è arrivato a guadagnare 8 milioni di dollari contro gli "appena" 3 milioni di Travis Fimmel. E il dispendio non finisce qui, perché a causa dei grandi costi per le location e il trucco e parrucco, ogni episodio è costato moltissimo. Infatti, mentre il pilota ha fatto spendere ben 14 milioni di dollari alla produzione, tutti gli altri sono costati 4 milioni l'uno. Soldi che sarebbero rientrati secondo Michael Hirst, e con una buona quantità di interessi. Certo, non sappiamo quanto per la precisione, ma possiamo farci un'idea considerando anche che la sesta stagione è stata distribuita in molti paesi da Amazon Prime, e che la piattaforma ha comprato i diritti per trasmettere sul suo servizio tutte le stagioni di Vikings in molti paesi. Proprio in italia, Prime Video ha recentemente comunicato quando verrà pubblicata la 6B di Vikings.

Considerando che il dispendio per la prima stagione è stato pari a 46 milioni di euro, provate a farvi un'idea di quanto può aver fruttato la serie alla MGM television. E quanto continua a fruttare, perché lo show di successo di Michael Hirst continua a far guadagnare tutti coloro che vi hanno partecipato.

E mentre fate i vostri calcoli, Vikings non vi lascia soli, perché è in arrivo un sequel che Netflix avrebbe annunciato già da un po'. Vediamo insieme a che punto è la produzione di Vikings: Valhalla.