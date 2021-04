Vikings, Katherine Winnick si diverte con Assassin's Creed: Valhalla su Instagram

Una volta vichinga, per sempre vichinga: Katherine Winnick sembra essere davvero a suo agio nello stile di vita da donna del nord e, d'altronde, dopo quasi un decennio passato nei panni della Lagertha di Vikings la cosa sembra anche piuttosto naturale. La dimostrazione? Date uno sguardo all'account Instagram dell'attrice.

In una delle ultime storie pubblicate, infatti, la nostra Lagertha si è mostrata intenta a far valere tutta l'esperienza maturata sul set di Vikings in Assassin's Creed: Valhalla, l'ultimo capitolo della celebre saga di Ubisoft uscito sul finire dello scorso anno e incentrato proprio sulle avventure del guerriero vichingo Eivor.

La star di Vikings ci aveva recentemente mostrato i suoi allenamenti di arti marziali, ma a quanto pare non ha disdegnato la possibilità offertale da Microsoft di imbracciare nuovamente le armi che le sono più congeniali: "Sono in fissa con la mia nuova Xbox" scrive l'attrice, postando contestualmente una foto che lascia ben pochi dubbi sulla veridicità della cosa.

La celebre saga Ubisoft, purtroppo, sarà almeno per un po' di tempo l'unico modo di rivedere Winnick nelle sue vesti vichinghe: lo show si è infatti concluso con la sua sesta stagione, per la delusione dei tanti fan che speravano in un continuo. Qui, a tal proposito, trovate i motivi della chiusura di Vikings con la sesta stagione.