Vikings, Katheryn Winnick crea una fondazione per aiutare i rifugiati ucraini

La star di Vikings, Katheryn Winnick, ha annunciato di aver creato la Winnick Foundation, nel tentativo di aiutare i rifugiati in Ucraina. Winnick è un'attrice canadese, nata a Toronto in una famiglia di origine ucraina, tanto da considerare l'ucraino la sua lingua madre; è molto conosciuta per il ruolo di Lagertha nella serie tv Vikings.

Intervistata dall'Hollywood Reporter, Winnick aveva comunicato di aver lanciato la fondazione con l'aiuto di sua madre, e di essere impegnata a raccogliere fondi per aiuti umanitari. Winnick ha specificato di essere impegnata anche nell'accoglienza di rifugiati, 'aiutandoli con cure mediche e provviste'. Nei giorni scorsi vi abbiamo spiegato perché le donazioni per l'Ucraina sono anche in criptovalute.



"È davvero importante aiutare chi è sul campo e continuare a combattere" ha dichiarato l'attrice. Winnick ha espresso il suo sostegno all'Ucraina dall'inizio dell'invasione. In un video condiviso da ET Canada, Winnick ha raccontato il periodo in cui ha visitato l'Ucraina per il 30° anniversario della sua indipendenza e di come si è sentita inorridita quando ha saputo dell'attacco.



"Personalmente sono stata colta alla sprovvista. Non mi aspettavo che sarebbe successo. E so anche che i miei amici e la mia famiglia ucraini non pensavano che sarebbe successo anche questo" ha spiegato Winnick.

Durante i DGA 2022, l'attrice ha elogiato il premier Zelensky per il suo coraggio, confessando di essere stata in contatto con il team del presidente e di sentirsi affranta per gli aggiornamenti continui che riceve:"Non posso credere che viviamo in un secolo in cui uomini, donne e bambini innocenti vengono assassinati proprio davanti ai nostri occhi. È il nostro leader e non so dove saremmo senza di lui, ha riunito il mondo intero".



Katheryn Winnick è una delle star della serie creata e scritta da Michael Hirst; sul nostro sito trovate le nostre considerazioni sul finale di Vikings.