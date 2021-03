Vikings, Katheryn Winnick è esperta di arti marziali: guardate gli allenamenti di Lagertha

La sesta stagione di Vikings ha portato a conclusione degnamente le vicende dei figli di Ragnar Lothbrok, riuscendo a regalare ai fan un finale degno di nota e che ha terminato perfettamente la storia costruita negli anni. Oggi vogliamo parlarvi di una curiosità, che forse non conoscevate, riguardo a uno dei personaggi più amati dello show.

Stiamo parlando di Lagertha, e nello specifico della sua interprete, ovvero Katheryn Winnick. Abbiamo già visto insieme del particolare provino fatto da Katheryn Winnick per diventare Lagertha in Vikings, ma oggi vogliamo trattare delle incredibili doti dell'attrice canadese, un vero portento… delle arti marziali.

Una forza della natura

La Winnick, prima di dedicarsi alla carriera da attrice, ha avuto un grande passato come atleta. Nello specifico, sin da piccola ha coltivato la passione per il karate e per il taekwondo. Dopo aver raggiunto la sua prima cintura nera a tredici anni, ha continuato gli allenamenti per diventare terzo dan in taekwondo, e secondo dan in karate, dimostrando una grande dedizione e una forza incredibile.

Di certo, la sua preparazione fisica ha giocato un ruolo fondamentale nella sua Lagertha, un'altra combattente nata, e le capacità della Winnick sono servite più di una volta sul set di Vikings. In un video dietro le quinte della quarta stagione della serie, pubblicato su YouTube (e che potete trovare all'inizio della notizia), History Channel - che ha prodotto lo show - ha mostrato gli allenamenti dell'attrice per prepararsi agli scontri più violenti mostrati nella serie TV.

Insieme al coreografo di battaglia e assistente coordinatore degli stuntman, Richard Ryan, l'attrice ha avuto modo di migliorare ulteriormente le sue abilità, regalandoci momenti indimenticabili nei panni di Lagertha, e dando sfoggio di tutto il suo talento naturale.

