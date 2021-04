Vikings, ecco quante e quali lingue morte ha riportato in vita la serie TV

La stagione 6 Vikings ha concluso alla grande le vicende dei figli di Ragnar Lothbrok, mostrando agli appassionati dello show historical drama un finale intenso e ricco di emozioni. Tra alti e bassi fisiologici, dunque, la serie ideata da Michael Hirst ha avuto il grande pregio di riportare all'attenzione del pubblico i leggendari vichinghi.

Abbiamo visto insieme tutte le domande rimaste irrisolte dopo la stagione finale di Vikings, ma oggi vogliamo trattare proprio dello sforzo profuso per favorire l'immedesimazione all'interno del periodo storico in cui lo show era ambientato.

Vikings e le lingue "morte"

Per rendere lo show più realistico, e più vicino "temporalmente" al periodo nel quale era ambientato, Hirst aveva deciso - in fase di scrittura della serie - di riportare in vita ben quattro idiomi, considerati ormai delle lingue morte. Si tratta dell'antico norvegese, l'antico inglese (o anglosassone), il latino e il franco.

Le sfide più difficili, dal punto di vista linguistico, hanno riguardato il riuscire a rendere nel parlato una lingua prettamente scritta, come nel caso dell'antico inglese, e l'ideare frasi che, nelle lingue sopra menzionate, non esistevano, o avevano dei connotati completamente diversi. Per riuscire nell'impresa, lo showrunner si è avvalso di un talentuoso team di linguisti - come per esempio l'esperta in antico norvegese Erika Sigurdson, o la linguista specializzata in lingua anglosassone Kate Wiles, ricercatrice dell'università di Leeds - affiancati da una figura fondamentale come quella di Poll Moussoulides, un coach di dialetti, in grado di poter trasmettere agli attori i giusti precetti per pronunciare al meglio queste lingue particolarmente complesse. Non c'è che dire: una serie storicamente accurata!

