Vikings, nozze a sorpresa per Alexander Ludwig: l'unico testimone è il suo cane

Mentre da pochi giorni è disponibile la parte finale della stagione 6 di Vikings, uno dei protagonisti della serie ha approfittato delle festività di fine anno per una romantica fuga d'amore. Alexander Ludwig, che interpreta Björn, ha infatti annunciato con un post su Instagram di aver sposato la sua fidanzata Lauren Dear.

La coppia aveva annunciato il fidanzamento ufficiale solo nel novembre 2020, ma nei primissimi giorni del 2021 sono arrivate anche le nozze, in gran segreto, in una località di montagna, con la sola presenza tra gli invitati del cane Yam.

L'immagine, visibile anche in calce alla notizia, mostra Alexander Ludwig e Lauren Dear vestiti da sposi, con un panorama montano sullo sfondo, e la didascalia dell'attore di Vikings recita: "Abbiamo deciso di fuggire. È stato un anno pazzesco, ma certamente ci ha fatto vedere le cose in prospettiva. La vita è troppo breve, e non volevo passare un solo giorno senza poter chiamare questa fantastica donna mia moglie."

Nel post, Ludwig definisce Lauren Dear "mia moglie, la mia migliore amica, la futura madre dei miei figli, il mio tutto". Continua aggiungendo che, appena sarà possibile, ci sarà una festa con parenti e amici, ma che per il momento l'amore della sua vita, il cane e una casetta in montagna in mezzo al nulla "sembrano l'inizio perfetto".

Lauren Dear, dal canto suo, ha condiviso sul suo profilo Instagram la stessa foto, aggiungendo che dire di sì ad Alexander è stata "la decisione più semplice" della sua vita.