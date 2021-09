Vikings, il nome originariamente scelto per la serie era un altro

Vikings, la saga epica originale di History Channel con protagonista Ragnar Lothbrook e i suoi discendenti, è giunta al termine nel 2020. Ogni singolo episodio è stato scritto da Michael Hirst che ha dato anche il titolo allo show.

Hirst ha fatto un lavoro incredibile creando personaggi complessi alcuni dei quali basati strettamente sulle storie mitologiche che sono arrivate fino a noi. Ma nel suo processo creativo, ha anche scelto di cambiare il titolo della serie.

Originariamente "Raid" doveva essere il titolo della serie di History Channel dedicata ai Vichinghi. La parola era molto specifica e richiamava alla mente subito le incursioni a scopo di guerra o di saccheggio del popolo nordico, tuttavia Hirst non voleva che questa fosse la prima parola che venisse in mente al pubblico pensando ai vichinghi.



Tradizionalmente questo popolo è ritratto nei film e in televisione come un popolo di pagani saccheggiatori, ma Hirst riesce a ritrarli in modo tale da renderli simpatici, persino eroi, agli occhi degli spettatori:

“Amo i vichinghi. In precedenza mi era stato detto che era impossibile rendere simpatici i vichinghi la gente diceva che erano solo violenti e che depredavano villaggi. Ma la loro storia è stata scritta da monaci cristiani, persone che volevano dipingerli nella peggiore luce...ma i vichinghi erano in realtà persone molto orientate alla famiglia" ha detto in un'intervista il creatore dello show.

Alla fine la parola Raid è stata utilizzata per il titolo del quinto episodio della prima stagione di Vikings. Vi sarebbe piaciuto "Raid" come titolo per la serie? Fatecelo sapere nei commenti!



Leggete la nostra recensione dell'ultima stagione di Vikings e scoprite quanto ha incassato Vikings grazie al successo planetario che ha riscosso nel nostro approfondimento.