Vikings, ecco perché Amy Bailey lasciò la serie nel 2016

Negli ultimi tempi Amy Bailey è tornata a parlare della sua esperienza sul set di Vikings, rivelando ad esempio di aver rifiutato di girare una scena di sesso. L'attrice, che ha interpretato la regina Kwenthrith, ha raccontato anche i motivi che la spinsero ad abbandonare la serie nel 2016.

Intervenuta al podcast Beauty is Eternal, Amy Bailey è tornata sulla morte del suo personaggio, avvenuta nella quarta stagione di Vikings, raccontando che i suoi piani (e di conseguenza, il corso della serie) sono cambiati dopo aver scoperto di essere incinta di due gemelli.

"Abbiamo scoperto che lo show era stato rinnovato per la quarta stagione, così ho chiamato Michael Hirst [creatore della serie] e i produttori e ho detto: Aspetto due gemelli, cosa facciamo?" ha spiegato. A quel punto, l'unica soluzione era far morire Kwenthrith, che verrà quindi pugnalata da Judith. "Aveva senso perché sapevo che non avrei mai potuto avere i bambini e poi tornare nello show. Non avrebbe funzionato. E infatti è successo esattamente così: dopo aver partorito non ho lavorato per almeno sei mesi."

Amy Bailey ha poi ironizzato sulla regina Kwenthrith e sulla sua intensa vita amorosa. "Mi sembrava giusto, ormai aveva dormito con tutti, chi rimaneva a quel punto?"

I fan di Vikings, intanto, sono inattesa della seconda parte della sesta e ultima stagione.