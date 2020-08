Vikings, ecco i personaggi della saga divisi per segni zodiacali!

Mentre aspettano la seconda parte della stagione conclusiva della serie incentrata su Bjorn e gli altri vichinghi, i fan sono alla ricerca di uno show alternativo a Vikings. Nel frattempo vi segnaliamo questo divertente articolo che accoppia ad ogni protagonista il segno zodiacale con cui è più compatibile.

Si inizia con Ragnar, secondo quanto affermato da Screenrant, il protagonista delle prime stagioni dello show andrebbe molto d'accordo con tutte le persone nate sotto il segno dell'ariete, per via del suo carattere diretto e carismatico e per la sua leadership energetica. Di tutt'altro avviso è Floki, persona più calma rispetto a Ragnar e che viene subito accomunato al segno zodiacale toro. Ivar il Disossato, la sua grande freddezza e la sua intelligenza sono caratteristiche tipiche dei gemelli.

Il primogenito di Ragnar, Bjorn, è invece un cancro, per via della sua lealtà e gentilezza. L'ambizione di re Ecbert, sovrano del Wessex, lo rende tipico del leone, al contrario di re Horik, la cui continua indecisione e slealtà, compensata dalla mente acuta e dalle ottime capacità organizzative sono da attribuire al segno vergine. I sei segni zodiacali rimanenti, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario e pesci sono rappresentati invece rispettivamente da Athelstan, Heahmund, Rollo, Harald, Ubbe e il Veggente.

Per concludere, ecco un video che ci mostra il destino del protagonista di Vikings.