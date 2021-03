Vikings, un personaggio non doveva morire: scoprite la storyline alternativa!

La seconda parte della sesta stagione di Vikings, ha messo fine a un'epopea pluriennale della quale ci siamo tutti innamorati. Uno dei prodotti del genere dramma storico più riusciti nella storia della televisione, Vikings ci ha regalato dei momenti commoventi ed emozionanti, forti e da brividi. Oggi vogliamo raccontarvi un'incredibile curiosità.

Abbiamo già visto quali siano le 5 scene più violente e sanguinose di Vikings, ma oggi vogliamo parlarvi del destino di un personaggio dello show ideato da Michael Hirst che, stando ai piani originali, doveva essere ben diverso. Prima di iniziare, sappiate che faremo spoiler sulla terza stagione di Vikings: è un po' indietro nel tempo, ma se non siete ancora in pari con lo show e lo state recuperando adesso, vi invitiamo a non proseguire nella lettura e a tornare in un secondo momento.

Una morte drammatica

Stiamo parlando della tragica scomparsa di Siggy, interpretata da Jessalyn Gilsig, la cui morte è stata una delle più tristi dell'intero show. Vi ricordate come successe? Durante il quarto episodio della terza stagione, dal titolo Segnato, Siggy, per salvare Ubbe e Hvitserk, si lancia nel lago ghiacciato nel quale i due erano caduti, salvando loro la vita, ma a caro prezzo. Si tratta di sicuro di una delle morti più scioccanti di tutta la serie.

Eppure, le cose non dovevano andare così. Michael Hirst, infatti, aveva ben altri piani per la donna, che avrebbe dovuto vivere storie importanti e durare molto più tempo nella serie, probabilmente rientrando in alcuni degli archi narrativi più interessanti a cui abbiamo assistito. Tuttavia, fu la stessa attrice a chiedere di far morire il suo personaggio, in quanto ai tempi doveva occuparsi di alcune situazioni familiari. Hirst e la Gilsig discussero a lungo riguardo a come fare uscire un personaggio simile di scena, e decisero di optare per una morte non violenta, ma una scena delicata e commovente come quella che abbiamo visto. Un vero peccato.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo al particolare provino di Katheryn Winnick per diventare Lagertha in Vikings, la palla passa a voi: conoscevate la verità dietro al destino di Siggy in Vikings? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!