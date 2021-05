Vikings poteva finire molto prima, ed ecco perché: il retroscena sulla serie

Vikings si è conclusa dopo sei epiche stagioni che ci hanno raccontato la storia di Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) e dei suoi figli. Tuttavia la stagione più breve della serie creata da Michael Hirst è stata la prima, per un motivo molto particolare.

Vikings ha fatto il suo debutto su History Channel nel 2013 ed inizialmente ci sono stati raccontati i viaggi e le incursioni di Ragnar e dei suoi compagni vichinghi in Inghilterra, dall'inizio dell'era vichinga in poi.

Ragnar era accompagnato da suo fratello Rollo (Clive Standen), il suo migliore amico e costruttore di barche Floki (Gustaf Skarsgård) e sua moglie Lagertha (Katheryn Winnick). Con il progredire della serie e dopo il grande successo ottenuto l’attenzione si è gradualmente spostata sui figli di Ragnar: Bjorn, Ubbe, Hvitserk, Sigurd e Ivar, che hanno preso il comando dopo la sua morte nella stagione 4.



Le prime tre stagioni di Vikings sono state brevi: la prima è composta da 9 episodi, la seconda e la terza da 10 episodi con la quarta, quinta e sesta stagione divise in due parti di 10 episodi ciascuna.

La prima stagione quindi è la più breve di tutte per un episodio, ma c'è una buona ragione per questo e potrebbe anche collegarsi alla mitologia norrena in qualche modo.



In realtà Vikings era originariamente progettata per essere una miniserie, questi tipi di spettacoli possono avere da tre a dieci episodi e per Vikings è stato deciso di realizzarne nove. La prima stagione si è rivelata un successo, quindi è stata rinnovata per una seconda stagione (leggermente più lunga), consentendo agli spettatori di continuare ad esplorare le storie di Ragnar e tutto ciò che accade a Kattegat.

Tuttavia data la quantità di simbolismo che Hirst ha aggiunto fin dall’inizio dello show, la prima stagione composta da nove episodi potrebbe avere un significato più profondo.



Il numero nove è molto speciale nella mitologia norrena e molti elementi e divinità sono collegati ad esso in un modo o nell'altro. La leggenda narra che Odino è stato sull’albero di frassino Yggdrasil per apprendere il segreto delle rune, e l'albero si collega i nove mondi: Asgard, Vanaheim, Alfheim, Midgard, Jotunheim, Muspellsheim, Svartalfheim, Niflheim e Nidavellir.

Ran, la dea del mare, aveva nove figlie che incarnavano le onde del mare e sono incluse nei titoli di testa della serie. Il dio Freyr, associato alla battaglia e alla virilità, dovette aspettare nove notti prima di poter sposare Gerd; il simbolo valknut (tre triangoli intrecciati) chiamato anche “nodo di Odino” è composto da tre triangoli intrecciati a nove punte; e si dice che Thor abbia fatto nove passi prima di morire dopo aver ucciso Jörmungandr, un serpente marino e figlio di Loki.

Insomma non mancano certo i riferimenti al numero nove nella mitologia norrena, chissà se la produzione di soli nove episodi di quella che doveva essere una mini-serie è legata a questo numero o meno, probabilmente resterà sempre una bella suggestione.



