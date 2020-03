Vikings: ecco qual è il significato dei tatuaggi di Rollo

La maggior parte dei personaggi della famosa serie tv Vikings è ricoperta di tatuaggi, ma non si tratta di disegni casuali: in realtà hanno tutti un significato che si rifà alla cultura vichinga e al loro credo, e in particolare quelli di Rollo si contraddistinguono per diverse curiosità.

I colleghi di ScreenRant hanno riepilogato i disegni sul corpo del personaggio in una loro recente pubblicazione, trovando dei particolari significati per tutti loro, sia per quelli che coprono il suo petto sia quelli sulle braccia: sul lato destro, Rollo ha un disegno annodato che copre la parte superiore del braccio e il lato del corpo (petto e costole), e questo design relativamente semplice rappresenta l'armatura e gli scudi indossati dai guerrieri vichinghi; sullo stesso lato e sul braccio sinistro c'è un design diverso con un significato più profondo legato alla mitologia norrena nel quale si distinguono due due lupi, che rappresentano Sköll e Hati, figli di Fenrir, il mostruoso lupo gigante figlio di Loki.

Padre e figli sono figure importanti nella mitologia nordica: Sköll insegue il Sole (personificato come una dea di nome Sól), e Hati insegue la luna (il dio Máni) fino a quando arriva il Ragnarök, che è l'interpretazione norrena dell'apocalisse. Fenrir fu imprigionato da Odino, ma fu destinato ad essere liberato durante Ragnarök per uccidere Odino. Secondo la leggenda, una volta che Sköll avesse ingoiato il sole e Hati la luna, le stelle sarebbero scomparse dal cielo, la terra avrebbe iniziato a tremare, le montagne sarebbero cadute e tutti i vincoli si sarebbero spezzati, liberando così Fenrir. Questi avrebbe quindi ucciso Odino, e poi sarebbe stato ucciso dal figlio di Odino, Víðarr.

Non a caso, Rollo ha sole tatuato sul lato sinistro del petto e una luna sull'altro lato, e nel suo insieme il disegno dà l'impressione che ogni lupo insegua il suo elemento. I tatuaggi di Rollo si adattano perfettamente alla sua personalità spaventosa e impulsiva, e sono anche una rappresentazione della sua relazione con suo fratello, che è sempre stata problematica, con Rollo che lo ha tradito più di una volta.

Se Vikings ha ottenuto il successo raccolto in questi anni, lo deve anche a queste sottigliezze. Voi seguite la serie? Avevate notato i dettagli relativi ai tatuaggi di Rollo prima d'ora? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione della prima parte di Vikings 6 e alla recensione della puntata 6x10 di Vikings.