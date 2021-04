Vikings, quando l'attore di Rollo rischiò un grave incidente per colpa di un'ascia

Dopo sei grandi stagioni, Vikings ha raggiunto la sua conclusione, portando a termine alla perfezione le storie dei figli di Ragnar Lothbrok, e riuscendo a completare un'epopea che ha saputo cambiare completamente il panorama degli historical drama in TV. Oggi vi portiamo dietro le quinte, per una curiosità incredibile su uno dei membri del cast.

Abbiamo visto insieme come Vikings sarebbe dovuta essere una miniserie, ma ciò di cui vogliamo trattare sono gli incidenti avvenuti sul set, e in particolare, di un attore che - a detta di tutti - era davvero spericolato nelle scene che girava.

Spirito vichingo

Tutti abbiamo amato Rollo (e, a volte, abbiamo amato odiarlo), un personaggio colmo di ardore e di forza, ma che ha anche saputo macchiarsi di alcuni terribili fatti. In fin dei conti, però, è innegabile come si sia trattato di uno dei vichinghi più iconici dello show di Michael Hirst.

Di certo, anche il suo attore non è stato da meno: infatti, Clive Standen ha dato vita a una figura davvero epica e leggendaria, e la sua interpretazione di Rollo non ce la scorderemo mai. A quanto pare, nemmeno i suoi colleghi lo faranno, in quanto è stato rivelato che, tra tutti coloro che componevano il cast, l'attore che più veniva trasportato dall'atmosfera combattiva vichinga, era proprio Standen.

Uno spirito guerriero, che a quanto pare gli è costato più di un incidente: è stato raccontato che, mentre stava girando una scena con la sua ascia, l'attore abbia inavvertitamente provocato un incidente, che gli ha quasi fratturato il cranio, e destando molta preoccupazione all'interno della produzione. Non c'è che dire, va bene l'indole combattiva, ma forse anche un po' meno non sarebbe stato poi così male. Fortunatamente, tutto si è risolto in un lieve problema, e poco dopo Standen ha potuto continuare con le riprese, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti, noi compresi.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo alla carriera da modello di biancheria intima di Travis Fimmel prima di iniziare a girare Vikings.