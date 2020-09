Vikings: il ritorno di Floki, rivedremo mai il personaggio di Gustaf Skarsgard?

Manca sempre meno all'uscita della seconda parte di Vikings 6, che decreterà la fine dello show; quello che ancora non sappiamo è se riusciremo a vedere ancora uno dei personaggi più amati dai fan, ossia Floki, il costruttore di navi, anche se ci sono diversi motivi che ci fanno credere che potrebbe tornare prima del finale, e vi spieghiamo perché.

Per chi non si ricordasse dove abbiamo visto per l'ultima volta Floki, facciamo un veloce riassunto: il personaggio interpretato da Gustaf Skarsgard (che ha preso parte alla serie Netflix Cursed) ha avuto uno sviluppo coerente dalla prima alla quinta stagione. Nell'episodio diciannove della quinta stagione, dal titolo Cosa succede nella caverna, perdiamo le sue tracce in seguito al crollo della caverna dove si trovava proprio Floki, dovuto a un'eruzione vulcanica.

Molti hanno sperato di rivederlo già nei primi episodi della sesta stagione, ma di Floki non c'è traccia per ora. Quindi, dobbiamo disperare e arrenderci alla morte del costruttore di navi? Non necessariamente. Un primo indizio che potrebbe portarci a credere in una sua sopravvivenza potrebbe essere il fatto che proprio Skarsgard è stato visto sul set della sesta stagione di Vikings, anche se di fatto ancora non lo abbiamo visto nella prima parte. Il che potrebbe anche non voler dire necessariamente che Floki sia sopravvissuto: come già successo, infatti, potrebbe apparire sotto forma di visione o sogno.

L'indizio ben più importante ci è invece fornito dalla soundtrack originale della serie: la traccia numero 26 della colonna sonora riporta il titolo Floki Tells of Why He Left Iceland (letteralmente "Floki racconta del perché ha lasciato l'Islanda"). Questo indizio ci porta a pensare che quantomeno scopriremo di più sul suo personaggio, anche se molti sperano che, a questo punto, possa riunirsi finalmente con Ubbe (Jordan Patrick Smith).

In attesa di scoprire se finalmente riusciremo a rivedere il nostro amato Floki, qui potrete trovare alcune nostre considerazioni sulla prima parte di Vikings 6.