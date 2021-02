Vikings, Rollo è davvero il padre di QUEL personaggio? Il mistero rimasto irrisolto

Il finale di Vikings ha convinto tutti i suoi fan, portando a degna conclusione le storie di Bjorn la Corazza e di tutti gli altri figli del leggendario Ragnar Lothbrok. Tuttavia, c'è un personaggio che, non essendo apparso negli episodi che hanno chiuso la storia della serie TV di Michael Hirst, ha lasciato gli spettatori con parecchi dubbi.

Prima di continuare a parlarne, vogliamo avvisarvi che faremo spoiler sulle ultime due stagioni di Vikings: se non le avete ancora viste, vi invitiamo a non procedere oltre nella lettura e a tornare in un secondo momento.

Il personaggio che è sparito dallo show è, ovviamente, Rollo - interpretato da Clive Standen - che ha abbandonato la serie dopo la quinta stagione, e nella fattispecie al termine dell'undicesimo episodio del quinto arco narrativo dell'historical drama targato MGM History, dal titolo La rivelazione. Abbiamo già visto sulle nostre pagine che fine abbia fatto Rollo in Vikings, ma oggi nella fattispecie vogliamo parlarvi dell'incredibile momento shock che l'ha riguardato proprio alla fine della sua storia in Vikings.

Rollo è davvero il padre di Bjorn?

Nel suddetto episodio, Rollo confessa a Bjorn (Alexander Ludwig) di essere il suo vero padre biologico. Tale visione è categoricamente rifiutata dal giovane guerriero, che vede in Ragnar (Travis Fimmel) il suo unico genitore, essendo anche colui che si è occupato di crescerlo. Tuttavia, potrebbe essere vera l'affermazione di Rollo?

Finché Michael Hirst - lo showrunner - o altri membri del team creativo non si esprimeranno in merito, tutto ciò che possiamo fare è speculare. Tuttavia, le possibilità che tale affermazione sia vera esistono. In fondo, Rollo e Lagertha (Katheryn Winnick) sono stati amanti per diverso tempo (ai tempi della concezione di Bjorn la shieldmaiden ha avuto rapporti sia con Rollo che con Ragnar), e, sebbene anche la donna rifiuti questa visione, la realtà è che non ne può avere l'assoluta certezza. Ovviamente, il discorso di Bjorn sul fatto di condividere lo stesso spirito e ideale di Ragnar è un buon punto, ma ciò potrebbe essere semplicemente dovuto all'educazione ricevuta. Staremo a vedere se mai scopriremo la verità.

Mentre vi lasciamo a un nostro approfondimento sulle 5 morti più clamorose di Vikings, vogliamo sapere la vostra: pensate che Bjorn sia figlio di Rollo in Vikings?