Vikings e la scena delle navi sulle montagne: ecco come fu realizzata, vi sorprenderà

Nonostante sia finita con la seconda parte della sua sesta stagione, Vikings rimarrà a lungo nei nostri immaginari. Lo show che ha presentato le vicende del leggendario Ragnar Lothbrok e dei suoi figli, è stato amato e apprezzato soprattutto per la rappresentazione delle storie dei vichinghi, in maniera romanzata ma anche credibile.

Abbiamo visto insieme quali siano tutte le domande irrisolte rimaste dopo la conclusione di Vikings, ma oggi vogliamo presentarvi una curiosità davvero incredibile e che riguarda un dietro le quinte della serie che non vi aspettate di certo.

Una strategia vincente

Nel corso dell'ottava puntata della quarta stagione di Vikings, dal titolo Navi sulle alture, assistiamo a una scena davvero peculiare: per evitare di venire scoperti dalle truppe dei franchi, Ragnar (interpretato da Travis Fimmel) decide di far trasportare ai suoi le navi direttamente su per una montagna, attraverso la foresta e nel tentativo di sorprendere i nemici. Si rivelerà poi una tattica vincente, in quanto i vichinghi riusciranno senza problemi a compiere svariate razzie.

In molti penseranno che questa scena sia stata fatta in computer grafica, o che quantomeno sia stata aggiustata tramite un sapiente lavoro di post-produzione. Tuttavia, le cose non sono andate così: infatti, al cast è stato richiesto esplicitamente di condurre fisicamente le navi attraverso la montagna, con uno sforzo davvero considerevole, e senza l'aiuto della tecnologia: questo probabilmente per contribuire alla realtà della scena, e a rendere il momento il più verosimile possibile. Niente male, non c'è che dire!

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a tutto quello che sappiamo dello spin-off di Vikings in arrivo su Netflix dal titolo Vikings: Valhalla, la palla passa a voi: conoscevate questa incredibile curiosità riguardo a Vikings? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!