Vikings: una scena tagliata rivela le ultime volontà di un personaggio

La serie presente nel catalogo di Netflix è ormai giunta alla sua stagione finale, dopo avervi segnalato il nostro approfondimento sul personaggio di Ivar di Vikings, ecco una scena inedita che sarà aggiunta ai Blu-ray della sesta stagione.

Il filmato è stato condiviso in esclusiva da TVLine, per vederlo vi basterà seguire il link alla fonte della notizia. Protagoniste di questa scena tagliata sono Lagertha e Gunnhild, ambientata durante la puntata intitolata "Death and the Serpent". Dopo il suo scontro con Capelli Bianchi, la protagonista decide di dirigersi da sola verso Kattegat, per avvisare delle ultime vicende Ubbe e Torvi. Nel video possiamo quindi vedere il dialogo tra il personaggio interpretato da Katheryn Winnick e Gunnhild, quest'ultima infatti cerca di convincere Lagertha a farsi accompagnare, ma le sue parole sono vane, inoltre da questa scena tagliata è facile vedere come Lagertha fosse consapevole di essere ferita gravemente e che non sarebbe sopravvissuta al viaggio.

Come dicevamo, questa nuova scena, che ci permette di scoprire perché Lagertha non ha voluto l'aiuto di Gunnhild, è presente nei contenuti speciali dei Blu-ray della sesta stagione, che saranno disponibili a partire dal prossimo 13 ottobre. Infine vi segnaliamo le ultime novità sulla serie spin-off di Vikings, intitolata Valhalla e che potrebbe fare il suo debutto nel corso del 2021.