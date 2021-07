Vikings e la scomparsa di un personaggio: è un errore di trama?

Come sappiamo Vikings si è conclusa con un finale perfetto il 30 Dicembre 2020. La serie storica che racconta le avventure del guerriero vichingo Ragnarr, è iniziata nel 2013 e conta sei stagioni. A distanza di qualche mese dalla sua fine, i fan notano però un buco di trama di non poco conto.

Sembrerebbe, infatti, che un personaggio presentato nella prima season di Vikings sarebbe poi scomparso e mai più mostrato. E non parliamo di un personaggio qualunque, ma del figlio del Re Aelle, Ecgberht. Il secondogenito del Re era stato presentato proprio dal padre a Ragnar nel corso della prima stagione. Quella sarebbe stata la sua ultima apparizione.

Ciò che fa pensare che si tratti di un errore di trama è il fatto che le altre due figlie del Re di Northumbria, Judith e Blaeja, sono invece apparse più volte nel corso della serie. In particolare quando nella quarta stagione Aelle viene ucciso per mano di Bjorn, il quale voleva vendicare il padre Ragnar. In occasione di questa dipartita gli spettatori si sarebbero aspettati di rivedere proprio Ecgberht. Ma il figlio di Aelle non appare accanto alle sorelle.

Si tratterebbe dunque di una vera e propria dimenticanza? Così sembra. Cosa che non ci stupirebbe dal momento che, nonostante il grande lavoro e l'indiscusso successo, la serie ha spesso avuto piccoli problemi nella scrittura. Tra questi ricordiamo anche errori più gravi, come i falsi storici rilevati in Vikings. Ma d'altronde si sa, quando si tratta di intrattenimento l'accuratezza storiografica viene sempre un po' tralasciata e le vicende romanzate per renderle più cinematografiche.