Vikings, lo showrunner rivela qual è stata la sua scelta più difficile

Una delle serie più amate degli ultimi anni è senza dubbio Vikings che ci ha regalato emozioni e colpi di scena per sei stagioni. Lo showrunner ha dovuto prendere decisioni importanti durante la stesura degli episodi ed una in particolare è stata davvero difficile per lui.

Creata da Michael Hirst, Vikings è stata un successo per History Channel. La prima stagione è andata in onda originariamente nel 2013 e lo spettacolo ha costantemente accumulato una forte base di fan nel corso degli anni fino alla sua conclusione nel 2020 dopo sei stagioni.

Inizialmente, lo spettacolo seguiva le avventure del re guerriero vichingo, Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) e fin da subito ci è stato presentato anche il personaggio di Athelstan interpretato da George Blagden. Il monaco ha dimostrato di avere un forte ascendente sul protagonista e i due erano tra i personaggi più interessanti e amati dello show.



Nel sesto episodio della terza stagione intitolato Rinato (Born Again), dopo molti anni di lotte interne, l'ex monaco Athelstan muore per mano di Floki (Gustaf Skarsgård), che è sempre stato sospettoso della religione del monaco e della sua presa su Ragnar.



Entertainment Weekly ha parlato con lo showrunner di Vikings, Michael Hirst, di ciò che lo ha portato ad uccidere Athelstan:



“Questa è stata la decisione più difficile che abbia mai dovuto prendere, e uno degli episodi più difficili che abbia mai dovuto scrivere” ha detto Hirst. “Prima di dare il via a qualsiasi episodio, scrivo una bibbia per la nuova stagione e gli schemi per tutti gli episodi. Ho capito che avrei dovuto risolvere i principali problemi di Athelstan. Non potevo lasciarlo oscillare tra una convinzione e l'altra.”



Infatti la fede del monaco è stata messa a dura prova, lo showrunner ha proseguito: “Ragnar lo ha pregato di non andarsene e gli ha detto che lo avrebbe protetto. Ma sarebbe stato impossibile. C'erano così tante persone che avevano un motivo per sbarazzarsi di Athelstan. Floki stava diffondendo la parola in giro e anche Bjorn era davvero preoccupato per quello che stava succedendo a suo padre. Quindi c'era una logica nella morte di Athelstan, era poetica e plausibile e, per me, una grande risoluzione. Ma allo stesso tempo, è stato molto difficile uccidere il personaggio e dirlo a George, che è stato una parte importante dello spettacolo, che penso sia un attore meraviglioso e che è cresciuto durante la serie.”

Pare che George Blagden abbia ricevuto da Hirst una e-mail di cinque pagine per spiegargli perché stava uccidendo il suo personaggio:



“Sapevo che sarebbe stato sconvolto, volevo che capisse qual era la logica. È stato terribile. D'altra parte, se lo paragoni ad altre morti di Vikings è stato bellissimo. Abbraccia volentieri il martirio e sa che sta arrivando la sua fine, quando appare Floki, non è sorpreso. È molto felice di andare a incontrare il suo creatore.”



Dopo la dipartita di Athelstan e poi quella di Ragnar, la storia si è concentrata sui suoi figli, tra cui Björn, Ivar, Hitsverk, Sigurd e Ubbe.



Vi lasciamo con la nostra recensione della stagione finale di Vikings e se siete curiosi, scoprite il significato della sigla di Vikings nel nostro approfondimento.