Vikings: Sigurd Serpente nell'Occhio, la vera storia del figlio di Ragnar

È da tempo che la aspettiamo, ma forse dovremo pazientare ancora un po': la seconda parte di Vikings 6 potrebbe arrivare nel 2021, rimandando ancora di un po' la conclusione delle vicende di Bjorn la Corazza e dei suoi fratelli. Per non lasciarvi soli, tuttavia, abbiamo dedicato allo show approfondimenti e FAQ per arrivare preparati al finale.

Infatti, abbiamo già parlato di come potrebbe andare a finire Vikings, o in che anni è ambientata la serie di Vikings. Abbiamo, tuttavia, soprattutto trattato delle connessioni tra i personaggi dello show ideato da Michael Hirst e le figure storiche (o mitiche) che hanno ispirato le gesta dei nostri eroi preferiti, a metà tra le cronache e le leggende. Se infatti, per esempio, abbiamo già visto insieme la vera storia di Ubbe di Vikings, oggi invece tratteremo di un altro dei figli di Ragnar, ovvero di Sigurd "Serpente nell'occhio", interpretato da David Lindström.

Partiamo con ordine. Il personaggio storico a cui quello di Vikings fa direttamente riferimento è Sigurðr ormr í auga (dal norreno, lett. "Sigurd serpente nell'occhio), ed era uno dei figli di Ragnarr Loðbrók e Aslaug Sigurdsdóttir, vissuto circa nel IX secolo d.C. Da cosa deriva il suo soprannome? In maniera simile a quanto visto in Vikings, Sigurd aveva una caratteristica che lo distingueva dai suoi fratelli, ovvero il fatto di essere nato con un particolare segno sulla pupilla del suo occhio sinistro: il leggendario Miðgarðsormr, il serpente che avvolge il mondo, uno dei segni dell'Apocalisse secondo la mitologia norrena.

A differenza del personaggio della serie TV, tuttavia, egli non viene ucciso dal fratello Ivar (Alex Høgh Andersen), bensì verrà conosciuto come uno dei principali razziatori vichinghi della sua epoca, insieme ai suoi fratelli. E in una delle tante razzie alle quali partecipò trovò la morte, poco prima dei suoi fratelli: essendo in quel momento re di Svezia, gli succedette al trono il fratello Bjorn Ragnarsson (nella serie, Alexander Ludwig).

Secondo altre leggende, Sigurd ebbe un figlio di nome Harthacnut, la cui madre è tutt'ora sconosciuta, che diventò successivamente re di Danimarca.

