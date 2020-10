Vikings: che fine ha fatto la Stagione 6? Quando potrebbe uscire

Per settimane abbiamo continuato a invitare i fan ad attendere pazientemente l'imminente ritorno di Vikings con la seconda parte della sesta stagione. Eppure, ancora nulla si è mosso, e non abbiamo ancora una data d'uscita ufficiale. La domanda quindi pare lecita: quando potremo finalmente assistere agli episodi finali di Vikings?

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare dello show, è stato quando è stato mostrato un teaser della seconda parte della sesta stagione di Vikings al virutal comic-con di San Diego. In quell'occasione, abbiamo scoperto, con nostro grande sollievo, che Bjorn (Alexander Ludwig) è sopravvissuto.

Il mids-season finale, infatti, ci aveva lasciati con Ivar (Alex Høgh Andersen) che, unite le forze con il principe Oleg, aveva pugnalato suo fratello Bjorn, facendoci temere il peggio per il suo destino. Se quindi, almeno per il momento, Bjorn dovrebbe essere ancora vivo, ciò che ci ha lasciati più insoddisfatti del teaser è che non è stata annunciata la data di uscita per i nuovi episodi.

Se rivediamo i piani originali dell'emittente americana History, detentrice dei diritti della serie, il piano era quello di far uscire l'undicesimo episodio della sesta stagione di Vikings tra novembre e dicembre del 2020. Ma è ancora così? Novembre è alle porte, e senza ancora una comunicazione ufficiale, sembra sempre più difficile riuscire ad assistere alla puntata che aprirà la stagione 6B di Vikings entro il mese prossimo. È possibile che la post-produzione dello show abbia potuto subire dei rallentamenti anche a causa della pandemia globale di covid-19, ma anche queste sono solamente supposizioni.

Tuttavia, è bene ricordare che, a meno di indicazioni diverse, dobbiamo ritenere ancora valida l'idea di History di far uscire l'episodio che sarà il numero 80 dell'intera serie, entro la fine del 2020. Staremo a vedere, ma nel caso fosse così, ci aspettiamo un trailer più completo e un annuncio da parte dell'emittente nell'immediato futuro. Nell'attesa di scoprirne di più, qui potrete trovare un nostro bilancio sulla prima parte della stagione 6 di Vikings.

E voi? Quando pensate potrebbe uscire la seconda parte della sesta stagione di Vikings? Fatecelo sapere nello spazio commenti!