Vikings: ci saranno altre stagioni dopo la sesta? Tutto quello che sappiamo

La notizia ormai è nota a tutti i fan della serie: tra non molte settimane Vikings tornerà con la seconda parte della sesta stagione, che segnerà anche la conclusione della serie ideata da Michael Hirst, a seguito della cancellazione voluta da History per i bassi ascolti delle ultime stagioni. Quale sarà allora il futuro della serie?

Sappiamo che, fino a non molti mesi fa, una settima stagione di Vikings era in programma, ma l'emittente, in accordo con lo showrunner, ha deciso che le storie si sarebbero concluse con l'arco narrativo di Vikings 6. Questo tuttavia non vuol dire che il franchise sia finito, anzi, i fan sicuramente potranno godere di nuove avventure dei norreni, anche se non ci saranno i personaggi che abbiamo imparato ad amare nel corso di questi anni.

Infatti, un sequel di Vikings è attualmente in lavorazione; lo spin-off Vikings: Valhalla sarà ambientato 100 anni dopo la sesta stagione, ed è possibile che (se difficilmente potremo incontrare di nuovo alcuni dei protagonisti della serie principale) è possibile che si accenni a quello che è successo loro dopo il finale. La serie è stata acquisita da Netflix, che ancora non ne ha annunciato la data di uscita.

Riguardo alla fine della serie principale, il creatore Michael Hirst si era così espresso: "ho sempre saputo dove avrei voluto portare lo show e più o meno dove avrei voluto farlo finire se mi fosse stata data l'opportunità di farlo. Dopo sei stagioni e 89 episodi quello che ho sentito – finalmente – è che avrei chiuso."

Tuttavia, i fan possono ancora sperare che, prima o poi, l'autore voglia tornare a parlare delle vicende di Björn Ragnarsson (Alexander Ludwig) o, perché no, di un incredibile ritorno delle avventure di Bjorn Lothbrok (Travis Fimmel).

Pensate che Vikings dovesse finire con la sesta stagione? O sperate che anche la serie principale possa tornare prima o poi in qualche modo?