Vikings, svelato il significato dell'iconica sigla di apertura

La sigla di Vikings è probabilmente una delle più belle sigle televisive di sempre. L’unione di musica, voci e suoni richiamano un fascino dal passato ed è diventata un punto fermo della serie creata da Michael Hirst.

Vikings è andata in onda per sei stagioni dal 2013 al 2020 e chiunque abbia visto almeno una puntata della serie di History Channel con protagonista Travis Fimmel si ricorderà molto bene la sigla. Diretta da Rama Allen, la sequenza di apertura di Vikings dura circa 52 secondi e suscita un mix di emozioni diverse nello spettatore.

I titoli di testa presentano la traccia inquietante "If I Had A Heart" di Fever Ray, e nessuna delle donne che vediamo in mare è Lagertha (Katheryn Winnick) né Siggy (Jessalyn Gilsig) Aslaug (Alyssa Sutherland) o qualsiasi personaggio femminile che conosciamo, infatti, sono figure norrene e fanno parte del tema marino generale della sequenza. Queste donne sono le Nove Figlie di Rán e rappresentano le onde, in un'intervista con Nofilmschool.com, il regista Allen ha spiegato:

"Abbiamo iniziato con la musica. "If I Had A Heart" dei Fever Rays è stata la nostra prima mossa, ed è diventata la colonna sonora del nostro sviluppo, del nostro tono e alla fine del lavoro ultimato. La nostra sequenza è stata ispirata da un racconto popolare trovato in The Sagas. Quella delle nove sorelle, le dee delle onde, che avrebbero strappato gli esploratori vichinghi dalle loro navi e li avrebbero trascinati in una tomba sensuale, oscura e acquosa. Il rapporto dei Vichinghi con la morte era costruito sull'onore, l'inevitabilità, il sesso e la presenza costante di divinità che pulsavano attraverso ogni granello di sabbia e onde dell'oceano.”



La sequenza mostra infatti un mare in tempesta e guerrieri morti, con le loro armi e il loro bottino che affondano nel mare, le nove figlie della dea Rán che nuotano intorno e li consumano.



“Seguiamo la separazione di un vichingo dai vivi. Scivola nelle tenebre tra gli ornamenti della sua vita. Armi, oro e ossa. La sua memoria sbiadita vacilla prima di essere consumato da una delle Sorelle. Poi apprendiamo che non è solo, ma uno dei tanti che affondano sotto l'ondata strisciante dei predoni vichinghi” ha concluso Allen.



L'immagine finale mostra un mare in tempesta e gli incendi di un'incursione vichinga a terra a testimonianza che i conflitti non avranno mai fine. Il testo della canzone spiega infatti come l'infinita sete di conoscenza di Ragnar e l'avidità dell'umanità faranno in modo che le guerre non finiranno mai.



I Vichinghi sono storicamente noti per i loro numerosi viaggi e le loro incursioni in Inghilterra e, come si vede nella serie, hanno trascorso gran parte della loro vita in mare, quindi non c'è da stupirsi che i creatori dello show abbiano deciso di aggiungere le Nove Figlie di Rán alla sigla dello show.



