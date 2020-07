Vikings: che fine ha fatto Travis Fimmel, l'attore di Ragnar?

In attesa del finale di Vikings 6 torniamo a parlare di uno degli attori più importanti della serie dedicata alle imprese dei popoli norreni, ovvero Travis Fimmel, interprete di Ragnar Lothbrok.

Sebbene il suo personaggio sia uscito di scena nel corso della quarta stagione, il suo volto è rimasto particolarmente impresso ai fan della serie e viene dunque da chiedersi quali altri progetti lo abbiano visto protagonista dopo il successo di Ragnar.

Nel 2016 riuscì a garantirsi un ruolo di prim'ordine, quello di Anduin Lothar, il protagonista di Warcraft - L'inizio. Purtroppo l'inizio è coinciso con la fine per il film di Duncan Jones ispirato al celebre universo di Warcraft, visto lo scarso successo di critica ottenuto. Sebbene il film abbia degli estimatori, sarà difficile rivederlo nel ruolo.

Dopo aver recitato nel film drammatico Charley Thompson, Fimmel ha ottenuto un ruolo importante anche in C'era una volta Steve McQueen, nel quale si è cimentato anche come produttore esecutivo. Nonostante il successo, dapprima come modello di fama internazionale, poi come attore, potremmo dire che la sua carriera è ancora in ascesa e potrà affermare ancora una volta il suo valore nella nuova serie di Ridley Scott Raised by the Wolves, che ha da poco trovato una nuova casa di distribuzione.

Non resta dunque che aspettare per vederlo tornare al centro di una serie televisiva di tutto rispetto. Nel frattempo vi consigliamo 8 serie perfette per i fan di Vikings, e se volete saperne di più sul personaggio interpretato da Fimmel ecco 5 curiosità sul leggendario Ragnar.