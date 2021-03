Vikings, Travis Fimmel non voleva pronunciare il discorso finale di Ragnar: il retroscena

Nella storia della fortunata serie Vikings, una morte ha colpito più di tutte le altre: l'omicidio di Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) è stato difficile da guardare ed è qualcosa che rimane per molto tempo in mente. Prima dell'atto, Ragnar fa un discorso commovente, ma a quanto pare, Fimmel non voleva dirlo.

Dopo che il suo secondo tentativo di conquistare Parigi fallisce miseramente, Ragnar lascia la sua casa di Kattegat e non si vede per molti anni. Alla fine torna in cerca di vendetta per l'insediamento distrutto nel Wessex. Riesce a corrompere alcuni uomini per andare con lui in Inghilterra, ma è chiaramente in inferiorità numerica, quindi cambia tattica, sacrificandosi convincendo il re Ecbert (Linus Roache) a consegnarlo al re Aelle (Ivan Kaye) della Northumbria per essere giustiziato. Lo fa perché sa che la sua morte porterà i suoi figli a vendicarsi.

La morte di Ragnar è una delle più cruente di tutto Vikings, ma prima che ciò possa avvenire, il protagonista recita un discorso commovente e memorabile:

“Mi rallegra sapere che Odino si prepara per una festa. Presto berrò birra dalle corna ricurve. Non entrerò nella sala di Odino con paura. Là aspetterò che i miei figli si uniscano a me. E quando lo faranno, mi crogiolerò nei loro racconti di trionfo. La mia morte arriva senza scuse. E do il benvenuto alle Valchirie per richiamarmi a casa".

Fimmel, parlando con Entertainment Weekly dell'intera situazione insieme a Michael Hirst, il creatore della serie ha dichiarato che non apprezzava l'idea che Ragnar tenesse un discorso importante perché non è un personaggio che fa queste cose:

"Odio i discorsi. È stato scritto per essere una cosa importante e non volevo che il personaggio dicesse tutto questo. Io e Michael ne abbiamo discusso e poi siamo arrivati a un accordo".

Hirst ha aggiunto che Fimmel era "preoccupato" per il discorso, ma poi il tutto si è trasformato in uno dei momenti più importanti dell'intera serie.

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a tutte le domande lasciate in sospeso dopo il finale di Vikings. E voi cosa ne pensate? Siete riusciti a guardare queste scene? Ecco anche quando potrebbe uscire lo spin-off di Vikings dal titolo Vikings: Valhalla.