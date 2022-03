Vikings Valhalla 2, le domande a cui la prossima season dovrà rispondere

Nonostante fosse attesa con una certa apprensione dai fan della serie originale di Michael Hirst, Vikings: Valhalla sembra aver convinto molti dubbiosi, che ora vogliono vedere di più. Con un salto temporale di un secolo, erano molti i rivolgimenti da introdurre. E con più di una stagione già confermata, sono tante le domande in sospeso.

Cento anni in avanti rispetto al finale della sesta e ultima stagione del più grande show sui vichinghi mai realizzato. Ma ancora innumerevoli prima di quel 1066 d.C. che segnerà la fine dell’era pagana. Era chiaro che la trama della prima stagione di Vikings Valhalla avrebbe fatto da spartiacque, avendo tanto da riassumere dell’ultimo secolo ma altrettanto da lasciare per il seguito delle prossime stagioni. La battuta di un membro del cast ci conferma che la seconda di Vikings Valhalla ha concluso le riprese. Tante le questioni lasciate in sospeso con cui dovrà fare i conti, dopo il finale di questi primi otto episodi sui quali, ovviamente, seguiranno spoiler.

Che ruolo avrà Leif? Per tutta la stagione, il personaggio è stato combattuto fra i suoi vecchi riti pagani e la conversione al cristianesimo. Nel finale di stagione, Leif sembrava aver fatto un passo deciso verso il secondo, ma la morte dell’amata Liv potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Lui le promette che si rincontreranno nel Valhalla, per poi andare su tutte le furie nelle ultime scene, uccidendo alcuni uomini di Olaf e riscoprendo l’antica brutalità vichinga. Che sia destinato a diventare la mina vagante dello show, dopo aver perso il senno?

Cosa succederà fra Sweyn Forkbeard e Olaf? Il primo sembra aver ottenuto, almeno virtualmente, il controllo di Kattegat, dopo aver lasciato l’Inghilterra nelle mani di Emma di Normandia. Ora la sua più grande spina nel fianco rimane Olaf, che credeva di aver ottenuto il trono ma si ritrova ora pronto a voltare le spalle per prendere il controllo del porto nordico. Quello fra i due potrebbe diventare uno dei primi e più sanguinosi conflitti della stagione in arrivo.

Quale futuro per Freydis e Harald? I due innamorati divisi per eccellenza sono pronti a rincontrarsi nella prossima stagione, per riabbracciarsi ancora una volta. Peccato che con il vuoto di potere nel Kattegat, i loro piani potrebbero avvicinarli come Re e Regina o allontanarli definitivamente. Harald aspira al trono di Norvegia, mentre Freydis sembra l’ultima speranza per i vichinghi di riunire il popolo di Kattegat sotto un'unica bandiera.

Chi governa Kattegat? La risposta ufficiale, quella basata sulla stirpe, è nessuno. Forkbeard ne rivendica ovviamente il controllo anche grazie alla sua gigantesca flotta. Ma mire simili accomunano Olaf nelle immediate vicinanze, oltre ad Harald, Freydis e il Re Canuto. Inutile ribadire che la lotta per questa terra rimane il grande motore narrativo dell’intera serie.

Dov'è Canuto? Il Re di Danimarca sembra essersi dileguato nel finale di stagione, ma solo perché impegnato altrove, a combattere nella sua terra battaglie che non vediamo. La forza che avrà accumulato in vista della seconda stagione, lo renderà un giocatore fondamentale e potente nel suo debutto nei prossimi episodi. Nell’attesa, ecco 5 serie se amate Vikings Valhalla, tutte a tema barbarico!