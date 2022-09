Vikings Valhalla 2: primo filmato della nuova stagione dal TUDUM Netflix!

Alla vigilia dell'uscita della prima stagione di Vikings: Valhalla è stato reso noto che i primi due blocchi di episodi erano stati girati pressoché in contemporanea. Questo ha permesso di ridurre i tempi della seconda stagione, che si mostra ora in un primo filmato dal TUDUM di Netflix.

Tantissimi annunci al nuovo TUDUM di Netflix. Dal trailer di Enola Holmes 2 alla prima clip per Queen Charlotte spinoff di Bridgerton; dalla data di uscita di The Crown 5 al teaser che annuncia il rinnovo di Hellbound dalla Sud Corea; dalle prime immagini de Il problema dei tre corpi dai creatori di Game of Thrones fino a concludere con la sinossi dello spinoff su Berlino de La Casa di Carta.

Ma torniamo ai filmati e ai trailer, ovviamente i materiali più attesi in assoluto di questo evento globale, con un primo sguardo alla seconda stagione di Vikings: Valhalla. Alla vigilia dell’uscita circolavano non poche preoccupazioni intorno a un sequel che avrebbe avuto il non facile compito di tenere alto il livello della serie madre.

A giudicare dalle reazioni di pubblico e critica, quei dubbi sono stati rapidamente spazzati via. Ora questa nuova stagione, cui ne seguiranno altre, riprenderà dai numerosi cliffhanger lasciati aperti nella precedente. E ci porterà un po’ più vicino alla fine dell’era vichinga sotto i colpi del nascente regno britannico. Di battaglie, in questo trailer che trovate in cima all'articolo, se ne preannunciano diverse. Quali sono le vostre aspettative alla luce della prima stagione? Ditecelo nei commenti!