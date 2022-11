Vikings: Valhalla 2 lontano dalla Scandinavia: nuove aggiunte al cast della serie Netflix

Vikings: Valhalla 2 sta per arrivare e in attesa di vedere le nuove avventure di Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter e Harald Sigurdsson, Netflix ha deciso di fornirci nuovi aggiornamenti sul sequel della celebre serie dedicata a Ragnar Lothbrok e i suoi figli.

"L'intero concetto della seconda stagione è che i nostri tre eroi attualmente situati in Scandinavia", ha detto Stuart a Tudum di Netflix. "La seconda stagione per Harald e Leif è un viaggio on the road: sono Thelma e Louise sul fiume Dnepr. I due inizieranno una nuova incredibile avventura. Freydís deve andare invece in Pomerania, un luogo davvero ostile".

E come è ovvio che sia, nuove location implicano anche nuovi personaggi e così vedremo al fianco dei nostri ben noti protagonisti anche dei volti totalmente inediti, che li accompagneranno nei loro viaggi lontano dalle proprie terre.

C'è Harekr interpretato da Bradley James, il sovrano di Jómsborg, una sorta una semi-leggendaria fortezza vichinga dedita al culto di Thor e Odino e abitata da sanguinosi mercenari pagani. Nel cast c'è abche Hayat Kamille, che interpreta Mariam, un'astronoma bloccata a Novgorod. Marcin Doronciski interpreta invece lo zio dal cuore duro di Harald, Re Yaroslav il Saggio, mentre Sofya Lebedeva è Elena, la figlia di un nobile russo. Vikings: Valhalla quindi è destinato ad andare ben oltre la Scandinavia. Vedremo fin dove si spingeranno Leif, Freydis e Harald il prossimo 23 gennaio.

Vi ricordiamo che Vikings: Valhalla è stata rinnovata per 2 stagioni. Pronti per per le prossime avventure?