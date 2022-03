Vikings Valhalla 2, quando esce la prossima stagione su Netflix?

Non è passata neanche una settimana dalla distribuzione su Netflix di Vikings: Valhalla, il nuovo spin-off e sequel della fortunata serie di Michael Hirst. Eppure, con un programma già approvato per le future stagioni, il secondo blocco di episodi si è portato molto avanti. Le notizie sono rosee: ecco quando potrebbe uscire.

Non sono state molte le uscite della scorsa settimana su Netflix, ma la quantità è stata certamente ovviata dalla qualità. Perché il 25 febbraio, il gigante dello streaming ha dato il via allo spin-off di una delle serie più fortunate nel panorama d’ambientazione storica vichinga. Stiamo ovviamente parlando di Valhalla, il sequel spin-off che riparte a 100 anni dal finale della sesta e ultima stagione di Michael Hirst – qui impegnato come produttore esecutivo, mentre nel ruolo di showrunner troviamo Jeb Stuart. Nonostante il massiccio recasting e il timore che il nuovo show non fosse all’altezza dell’originale, i tanti appassionati si sono detti molto soddisfatti della riuscita, nonostante le differenze rispetto alle precedenti sei stagioni.

Trovate qui tutte le informazioni su Vikings Valhalla, dal cast alla trama approfondita, che ripercorrerà gli atti finali della prima era vichingo-pagana, pronta a cadere sotto i colpi dei normanni con la conquista dell’Inghilterra nel 1066. Ma soprattutto trovate riassunta la promettente pianificazione produttiva dello spin-off, che senza neanche essersi testato era già stato ufficializzato da Netflix per ben tre stagioni. Gli otto episodi appena distribuiti sono infatti solo un terzo dei 24 ordinati da Netflix e spalmati in tre blocchi, cui potranno seguirne altri se la serie dovesse ottenere il successo sperato. Questo semplifica e velocizza il calendario di riprese per i prossimi episodi, che potrebbero essere già pronti nel giro di pochi mesi.

Per rispondere a chi lamentava la poca mole di episodi distribuiti, l’attore David Oakes aveva infatti ironizzato sul fine riprese di Vikings Valhalla 2. Peccato non fosse affatto una battuta: anzi, per fortuna. La serie aveva infatti iniziato le riprese a ottobre 2020 per poi essere bloccata dalla pandemia. I ciak erano ripresi solo ad agosto 2021 e si pensava inizialmente si trattasse ancora della prima stagione. Ma in realtà, con il set già allestito per i precedenti episodi, quella in lavorazione a partire da agosto era già la seconda stagione, la cui produzione si sarebbe conclusa a novembre come ha fatto sapere la stuntwoman Caroline Simonnet. Con queste premesse, la post-produzione dei prossimi episodi dovrebbe essere già a buon punto, se non addirittura in fase di conclusione.

La seconda stagione potrebbe essere già pronta, quindi, per l’inizio della prossima stagione autunnale, la migliore tra le finestre di distribuzione. Ma visto quanto Netflix sta scommettendo sul titolo, sembrerebbe strano che la piattaforma voglia bruciarsi due stagioni su tre a distanza di pochi mesi, avendo solo avviato i lavori per la seconda così da non dover riallestire i set. Due le opzioni: far passare l’anno canonico fra una stagione e l’altra, quindi febbraio 2023; dare retta ai fan più impazienti e anticipare l’uscita, quindi fine del 2022. Nell’attesa, ecco da recuperare 5 serie se amate Vikings Valhalla. Voi cosa vorreste? Ditecelo nei commenti!