Vikings: Valhalla, gli aggiornamenti sulla produzione dello spinoff di Netflix?

Il 19 Novembre 2019 è stato annunciato l'arrivo di uno spin-off/sequel di Vikings, lo show creato da Michael Hirst che si è da poco concluso con una stagione 6. Il titolo del sequel sarà Vikings: Valhalla, e si tratterà di un prodotto originale Netflix. La produzione, al lavoro già da un po', ha subito diverse interruzioni. Ma a che punto è adesso?

Diverse le informazioni che abbiamo su Vikings: Valhalla, ma quelle che riguardano il suo arrivo non sono chiare. Inizialmente, infatti, si era pensato ad un approdo sulla piattaforma nell'autunno 2021, che appare adesso un'opzione decisamente remota.

Sembra che la produzione di questo show sia stata da sempre molto sfortunata. Dopo un avvio difficile a causa di una disputa legale, le riprese erano iniziate poco prima dello scoppio della pandemia, nel 2020. Ovviamente il COVID-19 ha interrotto i lavori per diversi mesi, e nel Luglio 2020 sono ripresi. Ma ecco ancora una pausa, annunciata l'8 Ottobre del 2020 a causa di alcuni casi di positività sul set. Tuttavia, poco dopo, si è chiarito che si trattava di falsi positivi, e si è ricominciato. Nel Novembre era stata annunciata una pausa per le riprese: inizialmente si pensava che si trattasse della conclusione, ma poi è stato reso noto che si trattava solo di uno hiatus natalizio. I lavori sono dunque ricominciati tra la primavera e l'estate di quest'anno in Irlanda. Non è ancora chiaro se si siano conclusi.

In ogni caso, prendendo ad esempio le tempistiche previste in origine per girare la season 1, dovremmo essere vicini alla conclusione. Infatti inizialmente si sarebbe dovuto girare da Marzo a Ottobre 2020, per un totale di 7 mesi. Considerando che a Novembre 2020 si era girato per un tempo totale di 4 mesi, in questa estate si sarebbero dovuti recuperare tranquillamente i 3 mancanti. Questo porta la produzione vicinissima alla conclusione dei lavori, e dunque l'arrivo dei 24 episodi previsti per la prima stagione dello show dovrebbe essere ormai in vista: primo o secondo trimestre del 2022, queste le previsioni.

Chissà, intanto i fan possono godersi la 6B di Vikings appena arrivata su Amazon Prime!