Vikings: Valhalla, finalmente è arrivata la data ufficiale della seconda stagione!

Lo scorso Marzo era arrivata la notizia del rinnovo doppio di Valhalla per una seconda e terza stagione. Finalmente possiamo darvi la notizia della data ufficiale della serie sulla piattaforma Netflix, ed è prima di quanto crediate.

Vikings: Valhalla stagione 2 arriverà il 23 Gennaio 2023. Le aspettative per il secondo capitolo della serie sono già molto alte dopo il primo sguardo al tudum Netflix di Valhalla dello scorso Settembre. Ma ad alzarle ancora di più sono le dichiarazioni di Jeb Stuart (il creatore della serie) per Tudum: "La stagione 2 mostra che talvolta anche quando frequenti persone che sono come te, mangiano come te, parlano come te, puoi cacciarti nei guai lo stesso. Quindi devi combinarli i guai, ed è ciò che hanno fatto i Vichinghi. E l'hanno fatto benissimo, meglio di qualunque altra cultura."

La seconda stagione sarebbe incentrata sul "prendere questi tre eroi che vengono dalla Scandinavia e strapparli dalla loro comfort zone", attraverso un "viaggio incredibile. Freyidis deve andare a Pomerania, che è un ambiente molto complicato". In queste lande sconosciute, i protagonisti si ritroveranno ad avere a che fare con culture nuove come "nobili Russi, astronomi Musulmani e truffatori".

Nella nuova stagione di Vikings: Valhalla si prospettano dunque nuove avventure per Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter e Harald Sigurdsson ben lontane dalla strada di casa.