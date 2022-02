Vikings: Valhalla, l'attore Bradley Freegard affronta le differenze con la serie originale

L'attore britannico Bradley Freegard ha rivelato quali sono gli elementi che distinguono lo spin-off Netflix Vikings: Valhalla dalla serie originale in 6 stagioni, incentrata sul guerriero vichingo Ragnar Lothbrok, interpretato dall'attore australiano Travis Fimmel.

"Ciò che è interessante di Vikings: Valhalla è che la serie è ambientata 100 anni dopo lo show originale. Il mondo è un posto molto diverso, parliamo di un mondo molto più cristiano" ha affermato Freegard. "E' un mondo che ha molte più cose in comune con il pubblico del 21° secolo, se messo a confronto con un mondo unicamente pagano, con molti miti e leggende che non conosciamo bene".

Nella nostra recensione di Vikings: Valhalla, la serie che ha debuttato proprio ieri su Netflix con i suoi 8 episodi, vi abbiamo parlato della ripartenza in continuità del nuovo show ambientato nell'universo nato dalla penna di Michael Hirst.

Mentre le riprese delle prime 2 stagioni di Vikings: Valhalla si sono già concluse, lo showrunner Jeb Stuart avrebbe già anticipato delle future stagioni dello spin-off Netflix: "Abbiamo parecchi grandi personaggi e abbiamo storie che riguardano diversi paesi. Dobbiamo essere in gradi di guardare verso l'orizzonte" aveva dichiarato nelle scorse settimane. "Quando l'ho proposta nei miei pitch, ne ho parlato da subito come uno show con più di una stagione, perché in questo modo è possibile sviluppare gli archi narrativi dei personaggi con una visione più lunga".

Come abbiamo visto nel trailer di Vikings: Valhalla, la serie spin-off si focalizza da un lato sulle tensioni tra i vichinghi e la corona inglese, dall'altro sui contrasti interni agli stessi vichinghi, tra chi resta fedele alla religione tradizionale e chi abbraccia la conversione al cristianesimo.