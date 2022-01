Vikings: Valhalla, il creatore dello show: 'Abbiamo dei personaggi femminili spettacolari'

Quando manca esattamente un mese alla sua diffusione in streaming su Netflix, il creatore e showrunner di Vikings: Valhalla ha discusso dei personaggi femminili della serie che reputa essere davvero spettacolari e probabilmente il vero fulcro di questo spin-off di Vikings. Non ci resta che attendere con impazienza l'arrivo dello show in streaming.

Parlando ai microfoni di Polygon, Jeb Stuart si è soffermato in particolare sui personaggi femminili del nuovo spin-off di Vikings, ovvero Vikings: Valhalla: "Mi sono affezionato molto a Freydis, che penso sia un personaggio femminile spettacolare. E una delle cose che amo di quell'era, specialmente da un punto di vista narrativo, è che le donne [nella cultura danese] potevano possedere delle proprietà e governare i regni. [Emma di Normandia] governava solo un piccolo pezzo della proprietà del padre ed è diventata una delle donne più ricche d'Europa quando era appena ventenne. Come ci è riuscita?". Non ci resta che aspettare gli episodi della nuova serie.

Vikings: Valhalla sarà ambientato circa un secolo dopo gli eventi di Vikings. Insieme a luoghi nuovi e più moderni, le ambientazioni di Vikings: Valhalla potrebbero includere anche rivisitazioni in chiave moderna di luoghi già noti, come una cresciuta città di Kattegat.

Il sequel racconterà le vicende di alcuni celebre personalità tra i vichinghi, come l'intrepido esploratore Leif Eriksson (interpretato da Sam Corlett) e la sorella Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson), ma anche Harald Sigurdsson (Leo Suter), il re Canuto di Danimarca (Bradley Freegard), Olaf Haraldsson (Johannes Johannesson) e la regina Emma di Normandia (Laura Berlin).

Non ci resta che aspettare dunque il prossimo 25 febbraio (data in cui la serie spin-off debutterà in streaming su Netflix) per poter sentire i tamburi dei vichinghi! Su queste pagine potete recuperare il trailer di Valhalla. Nel frattempo sembra siano già terminate le riprese della Stagione 2.