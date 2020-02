Vikings: Valhalla, emergono nuovi dettagli sullo spin-off sui vichinghi

Lo scorso novembre Netflix aveva annunciato di voler produrre uno spin-off di Vikings e adesso ecco arrivare nuovi aggiornamenti sulla trama della serie Valhalla, così chiamata in onore dall'omonima sala dei guerrieri di Odino.

I dettagli della trama non sono ancora stati svelati, ma sappiamo per certo che la serie sarà ambientata 100 anni dopo le vicende di Vikings: scopriremo nuovi personaggi, avventure e, soprattutto, nuove battaglie. Stando alle ultime dichiarazioni dello showrunner Michael Hirst, potrebbe comparire anche un volto noto dello show.

Nella nuova produzione esploreremo le storie di alcuni dei "vichinghi più famosi che siano mai vissuti", ha detto Hirst, tra cui William il Conquistatore, Leif Erikson, Harald Hardrada e Freydis che "ci accompagneranno in nuove avventure per la sopravvivenza in un'Europa in continua evoluzione. Uno dei più grandi problemi è la cristianizzazione del mondo pagano: vedremo vichinghi cristiani lottare contro vichinghi pagani. Sarà molto interessante ".

"Vikings: Valhalla promette di essere tutto ciò che i fan adorano del franchise", ha dichiarato Channing Dungey, responsabile delle produzioni Originali Netflix, in una nota. "Un'inarrestabile, radicata predisposizione all'azione per tutti i personaggi immersi in una trama drammatica che mette in risalto la famiglia, la lealtà e il potere."

La data di distribuzione non è ancora stata rivelata, ma visti i tempi di produzione della piattaforma streaming non dovrebbe sorprenderci che Vikings: Valhalla arrivi primi mesi del prossimo anno. Netflix ha ordinato ben 24 episodi, lasciando presagire che intenda portare avanti il franchise ancora per molto e che stia puntando molto sul progetto

Vikings 6, capitolo conclusivo della serie, è attualmente in pausa: la seconda metà di stagione dovrebbe arrivare molto presto e nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione del midseason finale e alle dichiarazioni di Katheryn Winnik, aka la regina Lagertha, che ha diretto uno degli episodi dell'ultima stagione.