Vikings: Valhalla, ecco i fantastici poster dei protagonisti della serie Netflix

Netflix ha diffuso ufficialmente in rete i character poster dedicati ai personaggi principali di Vikings: Valhalla, lo spin-off ambientato un secolo dopo la celebre serie Netflix Vikings e che è atteso per il suo debutto sulla piattaforma streaming il prossimo 25 febbraio. Nei poster troviamo Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir e Harald Sigurdsson.

Vikings: Valhalla è il primo spin-off nato dalla serie di Michael Hirst e che sarà ambientato circa un secolo dopo gli eventi di Vikings, più precisamente all’inizio del XI secolo: il 1066 è l'anno che segna la fine dell’era vichinga in favore dei normanni, un evento storico che trasformerà l'Inghilterra in un percorso lungo secoli che l'ha condotta fino alla Gran Bretagna che conosciamo oggi.

Sullo sfondo di questa grande storia, vedremo le avventure di celebri vichinghi come Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l’ambizioso principe Harald Sigurdsson (Leo Suter), ma anche il Re Canuto di Danimarca (Bradley Freegard), Olaf Haraldsson (Johannes Johannesson) e la regina Emma di Normandia (Laura Berlin).

Lo show racconterà l'espansione vichinga in Inghilterra ed è già stata confermata una Stagione 2 di Vikings: Valhalla le cui riprese si sono già concluse. Per quanto riguarda il numero di episodi e stagioni, c’è già un’ottima notizia. Pare che Netflix abbia già ordinato un totale sicuro di 24 episodi: un record, per il gigante dello streaming. Ovviamente, dando uno sguardo alle recenti strategie di distribuzione, è probabile che questa gigantesca mole di puntate venga suddivisa in tre tronconi: tre stagioni già date per certe. Quelli che vedremo il prossimo 25 febbario quindi, saranno probabilmente solo i primi 8 episodi.

Su queste pagine potete recuperare il trailer di Vikings: Valhalla. Di seguito i character poster ufficiali di questa prima stagione.