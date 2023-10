Vikings: Valhalla, è finita: Netflix cancella la serie, la terza stagione sarà l'ultima

I viaggi di Leif, Harald e Freydis sono giunti al termine, dato che in queste ore Variety ha ufficialmente confermato che la serie tv Vikings: Valhalla è stata definitivamente cancellata dopo il rinnovo per una stagione 3 da parte di Netflix.

Vikings: Valhalla 3 sarà dunque l'ultima stagione della serie, fortunato spin-off dell'amata Vikings. Il co-creatore e produttore esecutivo della saga, Jeb Stuart, ha dichiarato in una nota: “Sono così grato di aver avuto a disposizione tre bellissime stagioni per raccontare le storie di Leif, Harald e Freydis. Sapevo fin dall'inizio che la storia non sarebbe andata avanti per sempre, perché volevo mostrare l'evoluzione di come tre dei più famosi vichinghi sono diventati le icone che conosciamo oggi e abbiamo avuto la fortuna di poterlo fare. Spero solo che quando il pubblico vedrà la nuova stagione sarà entusiasta di tutto ciò che abbiamo fatto con questi eroi. Quando abbiamo iniziato questo progetto 5 anni fa, ho lavorato duramente con questo incredibile cast e troupe per creare un viaggio che potesse essere soddisfacente per tutti”.

Stuart ha continuato: “Naturalmente avendo a che fare con personaggi storici reali la storia della serie sarebbe potuta andare avanti con nuovi episodi per raccontare nuovi fatti delle loro vite, ma dal punto di vista della nostra storia ha senso fermarsi qui per i nostri Leif, Freydis e Harald. E non vediamo davvero l’ora che i fan possano vedere la conclusione di questo capitolo."

Spin-off della serie Vikings di History Channel, Valhalla seguiva le leggendarie storie dell'esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), di sua sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e del principe nordico Harald Sigurdsson (Leo Suter). La terza stagione di Valhalla arriverà su Netflix nel 2024.