Vikings: Valhalla, Florian Munteanu si unisce al cast: ecco chi interpreterà!

Abbiamo da poco scoperto cosa accadrà nelle prossime stagioni di Valhalla, serie spin-off di Vikings, che arriva un'altra notizia: Florian Munteanu si unisce al cast della serie.

Come sappiamo Valhalla è stato rinnovato per altre due stagioni. All'inizio, infatti, si era programmato che la storia sarebbe durata per almeno 24 episodi, e considerando che la prima season ne ha 8, i conti tornerebbero se a questo numero aggiungiamo altre due stagioni da 8 episodi l'una.

Nella serie Munteanu si inserisce dunque quando siamo ancora agli inizi. Da quel che sappiamo l'attore interpreterà George Maniakes, un generale dell'Impero bizantino che risponde solo a The Emir. Munteanu si va ad unire a un cast già composto da Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Jóhannes Jóhannesson, Laura Berlin, David Oakes e Caroline Henderson, personaggi che si trovano ad agire all'inizio dell'XI secolo. In questo periodo si trovano i più famosi vichinghi di sempre, come Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada e il re normanno Guglielmo il Conquistatore, che dovranno combattere per la sopravvivenza.

Per chi non ricordasse di chi si tratti, Munteanu ha già recitato in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e Creed 2, mentre da poco ha terminato il lavoro su Creed 3, dove ha ripreso il ruolo di Viktor Drago. Cosa ne pensate di questa aggiunta al cast? Fatecelo sapere nei commenti!