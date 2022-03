Vikings: Valhalla, Frida Gustavsson rivela: 'Freydis è ispirata a Lagherta'

Frida Gustavsson è Freydis in Vikings: Valhalla, la nuova serie Netflix dedicata al valoroso popolo norreno creata da Michael Hirst e naturalmente, per dar vita al personaggio di una forte donna del nord, l'attrice non poteva che ispirarsi alla leggendaria shieldmaiden portata al successo da Katheryn Winnick.

Parlando con GamesRadar, Gustavsson ha discusso di come i fan di Vikings saranno in grado di riconoscere lo spirito dello spettacolo che hanno amato anche in Vikings: Valhalla, notando negli occhi di Freydis Eiríksdóttir lo stesso fervore che ha contraddistinto la moglie di Ragnar Lothbrok per 6 stagioni.

"Ho fatto del mio meglio per raccogliere l'eredità di questa donna forte, di questa guerriera instancabile. Freydis è ispirata a Lagherta".

E parlando del rapporto del suo personaggio con quello di Leif Erikson ha aggiunto: "Sono persone molto diverse. Hanno raccolto entrambi l'eredità di Erik il Rosso, loro padre, ma in modo molto differente. Laddove Freydis è testarda e resistente a qualsiasi cambiamento, Leif è più riflessivo. Hanno una relazione molto particolare, sono agli antipodi la maggior parte delle volte ma imparano l'uno dall'altro".

E mentre in molti si stanno ancora godendo la prima stagione, già si parla con insistenza della seconda stagione di Vikings: Valhalla che a quanto pare potrebbe essere stata addirittura già girata. Cosa ne pensate di questo sequel? Ditecelo nei commenti.