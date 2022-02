Vikings: Valhalla, Frida Gustavsson svela: 'Avrei ucciso per il ruolo di Freydis'

Nel corso di una recente intervista, la supermodella svedese Frida Gustavsson ha parlato a lungo di come ha ottenuto la parte di Freydis Eriksdotter in Vikings: Valhalla, serie sequel di Vikings che approderà in streaming su Netflix il 25 febbraio. Nessuno avrebbe mai pensato di vederla in un ruolo così violento e che sarebbe stata perfetta.

In una chiacchierata con Den of Geek, Gustavsson ha raccontato il processo di selezione affrontato per la parte nella serie Netflix e il successivo e duro allenamento svolto prima dell'inizio delle riprese: "Mi hanno inviato lo script, e chiesto di registrare da me un provino. Mi sono innamorata immediatamente di Freydis. Mi sono detta: 'Se qualcun'altra otterrà questa parte, dovrò ucciderla". L'attrice ha dunque proseguito: "Penso sia questo lo spirito vichingo. Io sono Freydis, immagino. E' stato un processo lungo e ci sono voluti due mesi, dopodiché mi è stato chiesto di recitare alcune parti insieme a Leo e Sam per vedere se avevamo chimica e mi sono innamorata di entrambi".

Gustavsson ha quindi spiegato il duro allenamento svolto per prepararsi meglio al ruolo: "E' stato molto intenso. Abbiamo passato molto tempo a prepararci con i nostri fantastici stunt per essere in grado di fare ogni genere di cose sullo schermo. Abbiamo iniziato a maneggiare i coltelli, poi sono dovuta passare alla spada, lo scudo, le lance e infine due asce. Il modo in cui abbiamo imparato è paragonabile a una piccola danza. Parti con un paio di piccoli movimenti e poi aggiungi il resto. All'inizio Freydis non è una gran combattente ma con l'avanzare della stagione i combattimenti diventano sempre più grandi. Penso che quello più lungo duri quattro minuti, questo con l'armatura indosso. Non sapevo duellare con la spada, è come imparare una nuova lingua. All'inizio sei un poi impacciata, ma poi impari".

Nell'attesa, ecco a che ora sarà disponibile Vikings: Valhalla su Netflix. Per maggiori approfondimenti, vi consigliamo 5 serie TV sui Vichinghi aspettando Valhalla.