Vikings: Valhalla, Goran Visnjic di ER si unirà al cast nella terza stagione!

Dopo l'inserimento di Florian Munteanu nel cast di Valhalla, un altro attore si unisce allo show per la sua terza stagione: si tratta di Goran Visnjic, star di ER.

Dopo la sua recente partecipazione a Doctor Who, Visnjic è pronto ad entrare nell'universo di un'altra serie di successo, quello di Vikings, che con il suo spin-off Valhalla ha dominato la classifica della top 10 di Netflix nel Febbraio del 2022.

L'attore, noto per il ruolo del Dr. Luka Kovač in ER, nella terza stagione di Valhalla sarà Erik il Rosso, padre di Leif e Freydís, il quale vive in esilio per dei crimini che ha commesso in Norvegia e in Islanda. Sembra che quello di Erik potrebbe diventare uno dei personaggi più importanti della serie a partire dalla terza stagione in poi, perché Visnjic ha firmato un accordo di più anni con il network.

In ogni caso ci vorrà ancora molto tempo affinché potremo vedere l'attore sui nostri schermi nei panni del personaggio. Infatti siamo ancora in attesa della stagione 2 di Valhalla, la cui produzione si è conclusa a Novembre 2021. La domanda che tutti ora si pongono è: quante stagioni prevede il progetto iniziale di Valhalla? Il creatore di Vikings Michael Hirst ha una risposta!