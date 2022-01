Vikings: Valhalla, la guerra è alle porte nel nuovo teaser dello spin-off Netflix

Solo 5 settimane ci separano dal debutto in streaming di Vikings: Valhalla, lo spin-off della serie TV Vikings, ed ecco il nuovo teaser ufficiale diffuso da Netflix, che anticipa le immagini dell'espansione vichinga in Inghilterra e il conflitto imminente che vedremo nello show.

Dopo l'anteprima di Vikings: Valhalla mostrata durante l'evento TUDUM di Netflix, ecco nuove immagini che anticipano ciò che vedremo nello show.

A prima vista, possiamo evidenziare che l'ambientazione delle immagini conferma ciò che era già stato reso noto sullo show: lo spin-off Valhalla sarà ambientato circa un secolo dopo gli eventi di Vikings. Insieme a luoghi nuovi e più moderni, le ambientazioni di Vikings: Valhalla potrebbero includere anche rivisitazioni in chiave moderna di luoghi già noti, come una cresciuta città di Kattegat.

Il sequel racconterà le vicende di alcuni celebre personalità tra i vichinghi, come l'intrepido esploratore Leif Eriksson (interpretato da Sam Corlett) e la sorella Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson), ma anche Harald Sigurdsson (Leo Suter), il re Canuto di Danimarca (Bradley Freegard), Olaf Haraldsson (Johannes Johannesson) e la regina Emma di Normandia (Laura Berlin).

Di recente, il creatore dello show Jeb Stuart ha rivelato nuovi dettagli sullo spin-off: non sappiamo ancora da quante stagioni sarà composta la nuova serie Vikings: Valhalla, ma di certo ce ne sarà più di una. Stuart ha rivelato che si sono appena concluse le riprese di Vikings: Valhalla 2, che è al momento in fase di post-produzione, e che entrambe le stagioni saranno composte da 8 episodi.

Non ci resta che aspettare dunque il prossimo 25 febbraio (data in cui la serie spin-off debutterà in streaming su Netflix) per poter sentire i tamburi dei vichinghi!